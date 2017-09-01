​Выбор пал на «Таңдау»

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

В регионе ведутся строительство и реконструкция 18 объектов образования, в том числе семи школ, две из которых планируется сдать в текущем году. Кроме того, на проведение капитального ремонта объектов образования выделено более 1,4 млрд тенге. Значительное внимание уделено укреплению их материальной базы. Так, на 1,1 млрд тенге закуплены учебники, более 460 млн тенге направлено на приобретение мультимедийного оборудования и учебных кабинетов новой модификации.

Заместитель акима области Айна Мусралимова на августовской конференции обратилась с поздравлениями к педагогической общественности, подчеркнув, что в учебно-воспитательной работе должно быть уделено большое внимание реализации Президентской программы «Рухани жаңғыру», направленной на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма.

– Фундаментальная основа прог­раммы – патриотизм, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре и традициям, в нравственном долге перед Родиной, – подчеркнула Айна Мусралимова.

За значительный вклад в развитие сферы образования региона, профессиональное мастерство, успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения ряд учителей награжден нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин», «Почетный работник образования РК» и благодарственными письмами. По итогам областного конкурса «Лучшая организация среднего образования» победителем признана Кокшетаус­кая многопрофильная гимназия № 5 «Таңдау».

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