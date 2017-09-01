Выбор пал на «Таңдау»
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Чингиз Ташенов, Кокшетау
В регионе ведутся строительство и реконструкция 18 объектов образования, в том числе семи школ, две из которых планируется сдать в текущем году. Кроме того, на проведение капитального ремонта объектов образования выделено более 1,4 млрд тенге. Значительное внимание уделено укреплению их материальной базы. Так, на 1,1 млрд тенге закуплены учебники, более 460 млн тенге направлено на приобретение мультимедийного оборудования и учебных кабинетов новой модификации.