Свежий выпуск Выбор расширяется Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В прошлом году меро­приятия­ми по обеспечению занятости в Алматы было охвачено 7 424 человека, из них трудоустроено 3 422. Численность экономически активного населения города выросла на 2,7%.

В рамках программы ДКЗ в 2014 году завершен капитальный ремонт и сейсмоусиление 11 объектов образования и здравоохранения на сумму 4,3 млрд тенге. Создано 494 рабочих места, на социальные рабочие места направлено 677 человек, молодежную практику прошли 808 специалистов, профобучение – 1 257 человек. В целом по реализации государственных и отраслевых программ, а также мер по поддержке занятости в городе было создано 23 317 рабочих мест.

Напомним, на расширенном заседании Правительства с учас­тием Главы государства было отмечено, что вторая пятилетка индустриализации охватит все регионы Казахстана, в том числе благодаря частным инвестициям. Как отметил Президент страны, за этот период планируется создать около 7,5 тыс. постоянных рабочих мест. Реализация крупных объектов поможет развитию МСБ в регионах, а это также позволит создать возможности для трудоустройства.

Кроме того, по поручению Главы государства в каждом регионе Казахстана будет дейст­вовать программа содействия занятости. Первое направление соответствующей «дорожной карты» – обеспечение трудоустройства через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Этот механизм был успешно применен в рамках «Дорожной карты 2009–2010 годов» и направлен на создание временных рабочих мест, в случае массового высвобождения работников реального сектора. Полученный опыт показал: реа­лизация данного направления позволит оперативно создавать рабочие места и контролировать уровень безработицы.

В целях реализации 1-го нап­равления программы «Дорожная карта занятости-2020» в южном мегаполисе утвержден перечень инфраструктурных проектов, согласно которому в городе в 2015 году планируется провести работу по текущему ремонту 5 социальных объектов. На эти цели выделена сумма в размере 664 млн 195 тыс. тенге, в том числе 593 млн 035 тыс. тенге из республиканского бюджета и 71 млн 164 тыс. тенге – из местного. В настоящее время проводится конкурс государственных закупок.