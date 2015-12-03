​Выбор сделан

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

В торжественной обстановке были объявлены имена лучших из лучших в сфере культуры, бизнеса, медицины, масс-медиа и спорта в 2015 году. В рамках церемонии впервые состоялось награждение лауреатов общенациональной открытой народной премии «Общественное признание» в номинации «Национальное достояние».

Предварительный отбор номинантов состоялся по итогам проведенного опроса общественного мнения. Победителей определило жюри конкурса, в состав которого входят уважаемые люди страны. Известная оперная певица Нуржамал Усенбаева, прима эстрады Роза Рымбаева, музыкант с мировым именем Марат Бисенгалиев удостоены премии «Национальное достояние».

Космонавту Айдыну Аимбетову, писателю, сценаристу и кинорежиссеру Ермеку Турсунову, байкеру и путешественнику Дмитрию Петрухину вручены премии «Национальное признание». Детский хирург Булат Дженалаев получил премию «Алтын Адам» в номинации «Лучший врач». Ректор АО «Медицинский университет Астана», исполнительный директор Национального медицинского холдинга Жаксыбай Жумадилов удостоен награды как лучший деятель науки 2015 года.

Журналист и телеведущий Артур Платонов заслужил премию «За укрепление диалога между властью и обществом». Премия в номинации «Профессиональные достижения» досталась телеведущему Владимиру Рериху.

Спортсменом года стал боксер Геннадий Головкин. Ушедший из жизни скульптор Еркин Мергенов удостоен премии «Скульп­тор года». Телеканалом № 1 в Казахстане признан КТК, общественно-политическим еженедельником – газета «Новое поколение».

Новостным интернет-порталом года стал Nur.kz. В номинации «Деловое интернет-издание № 1 в Казахстане» победу одержал сайт Forbes.kz. Также оргкомитет присудил специальные премии радиостанции «Ретро FM Казахстан», газетам «Аргументы и факты», «Егемен Қазақстан», Central Asia Monitor и «Вечерний Алматы».

Напомним, что национальный проект «Выбор года – Человек года» имеет международный статус и проходит в пяти странах – Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Беларуси. Премия «Алтын Адам» не имеет денежного сопровождения. Ее единственный и главный эквивалент – уважение и признательность народа Казахстана. 

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