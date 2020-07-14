Выборная кампания продолжается

Состоявшееся в режиме онлайн заседание Центральной избирательной комиссии РК началось с минуты молчания, которой его участники почтили память погибших от коронавирусной инфекции.

На заседании территориальные избирательные комиссии облас­тей, столицы, городов республиканского значения доложили об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента РК по регионам.

– Всего за период с 13 июня по 12 июля 2020 года по республике были выдвинуты 94 кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Для сравнения: в 2017 году на очередных выборах в Сенат были выдвинуты 89 кандидатов, в 2014-м – 88, в 2011-м – 96, – проинформировал председатель Центризбиркома Берик Имашев в ходе заседания.

Таким образом, по последним четырем избирательным кампаниям по выборам депутатов верхней палаты Парламента по итогам выдвижения на один мандат приходилось в среднем более 5 претендентов.

В нынешнем году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области – 9 человек, Нур-Султане – 8 и Алматы – 7. Наименьшее – по 4 претендента – в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и Шымкенте.

Абсолютное большинство кандидатов выдвинулись самостоятельно – 82 человека, или 87% (для сравнения: в 2017 году – 92,1%, в 2014-м – 82,9%, в 2011-м – 82,7%). Маслихатами выдвинуты 12 кандидатов (в 2017 году – 7).

Также Берик Имашев отметил политическую активность женщин в избирательных кампаниях: среди выдвинутых кандидатов 19 женщин (в 2017 году их было 13, в 2014-м – 5, в 2011-м – 6).

Средний возраст кандидатов составляет чуть более 51 года (в 2017 году – 51,9, в 2014-м – 54,1, в 2011-м – 53,3). Самому молодому кандидату – 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 69 лет.

По специальностям: 29 – инженеры, 20 – экономисты, 12 – педагоги, 10 – юристы, 10 – работники аграрной сферы, 7 – врачи, 3 – журналисты, 1 – политолог, 1 – другие.

Среди выдвинутых кандидатов 38 работников коммерчес­ких структур, 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений, 18 государственных служащих, 9 представителей общественных организаций, 2 не работаю­щих. Также свои кандидатуры выдвинули 4 действующих сенатора.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената, который продлится до 23 июля, так как в соответствии с законодательством о выборах избирательными комиссиями совместно с государственными органами продолжается работа по проверке достоверности представленных кандидатами документов.

По состоянию на 13 июля областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями зарегистрированы 62 кандидата в депутаты Сената.

Выборная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством и находится на постоянном контроле Центральной избирательной комиссии РК.