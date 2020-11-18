Общество
Выборы-2021: как найти свой избирательный участок в Нур-Султане
Айдана Демесинова
О способах проверки данных своего избирательного участка в Нур-Султане рассказал руководитель рабочей группы по цифровизации, заместитель председателя правления АО "Астана Innovations" Аскар Таксимов на брифинге в столичном акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В онлайн режиме граждане могут воспользоваться следующими сервисами: web-портал акимата города astana.gov.kz - на главной странице есть баннер "Найти свой избирательный участок", а также с помощью единого контакт-центра iKomek по номеру 109 в режиме 24/7", - сказал Таксимов.

Кроме того, по его словам, в этих целях можно использовать и мобильное приложение Smart Astana, которое доступно для Android и iOS платформ. Астанчанам могут подсказать их избирательный участок и через Telegram чат-бот @smartastana_bot.

"Проверить участок можно, указав ИИН, ФИО, дату рождения, адрес, где зарегистрирован избиратель, и в режиме онлайн получить информацию об избирательном участке: номер участка, центр, адрес, контакты, а также отметку о местонахождении центра избирательного участка на карте. Также в скором времени будет доступна информация о ближайших автобусных остановках к центрам избирательных участков и номерах обслуживающих маршрутов",- добавил спикер.

В свою очередь, председатель городской избирательной комиссии Бакыт Бектемисова сообщила о том, что в столице работают 354 избирательных комиссии: 5 территориальных и 349 участковых, в том числе 66 участковых избирательных комиссий при представительствах Республики Казахстан за рубежом.

"С начала года образованы 50 новых избирательных участков. По состоянию на 1 ноября 2020 года по городу Нур-Султан действуют 3 322 члена комиссий, из них 35 членов территориальных и 3 287 участковых комиссий", - отметила Бектемисова.

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