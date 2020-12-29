Политика

Выборы-2021: как проверить данные о себе в списках избирателей

Каждый казахстанец может проверить данные о себе в списках избирателей в рамках выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Об этом стало известно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии РК, передает Kazpravda.kz.   

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров сообщил, что в соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан" каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных о себе.

"С 26 декабря гражданам предоставлена возможность ознакомиться со списками избирателей в помещениях соответствующих избирательных комиссий, а также проверить правильность внесенных в них данных. Для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке необходима его регистрация по месту жительства на территории этого избирательного участка. Учитывая, что с 1 ноября 2019 года государственная услуга по предоставлению адресной справки в Республике Казахстан отменена, Центральной избирательной комиссией совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработан вопрос реализации на портале "электронного правительства" онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан. Так, на 4 071 избирательном участке будет организован доступ через портал E-gov к информации о месте регистрации граждан", – сообщил Константин Петров.

Он отметил, что в случае необнаружения гражданина в списке избирателей член участковой избирательной комиссии (на основании письменного заявления гражданина)обеспечивает через онлайн-сервис проверку сведений о регистрации по месту жительства заявителя.

"При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории соответствующего избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает решение о включении его в список избирателей. В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении в список избирателей, а также выдает заявителю его копию", – добавил он.

На основании вышеизложенного членами Центризбиркома были приняты совместные постановление ЦИК и приказ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан "О реализации на портале "электронного правительства" онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан".


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