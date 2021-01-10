Выборы-2021: на что обратили внимание наблюдатели из МПА СНГ

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Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ высказались о ходе выборов в Мажилис Парламента и местные маслихаты в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы обратили внимание на завтрашнюю ассамблею. Это очень интересное решение, когда девять мандатов будут получены представителями различных национальностей, которые проживают на территории республики. Таким образом, максимальное количество людей и тех народов, которые проживают в Казахстане, смогут выражать свое мнение и влиять на процессы, которые происходят в стране", – сказал координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Алексей Майоров в ходе брифинга на площадке Sputnik Казахстан.
Он также подчеркнул и гендерный подход.
"Мы видим, что большое количество прекрасной половины человечества идут за депутатскими мандатами. Также оцениваем такой важный шаг – много молодежи планирует стать депутатами. Это очень важный момент, потому что все-таки должна быть некая преемственность в депутатском корпусе. Нужны люди, как уже умудренные политическим опытом, так и люди, которые имеют амбиции, новые идеи – дать возможность молодежи себя реализовать", – подытожил Майоров.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил
очередные выборы депутатов
Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 10 января 2021 года.
К выборам допущены 5 партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".
Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Ранее стало известно, какие правила
обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.
Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.