Выборы-2021: о явке избирателей на 10 часов рассказали в ЦИК

Казpravda.kz/Адильбек Тауекелов
11,6% избирателей проголосовали на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. Об этом на брифинге сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6% от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе по Акмолинской области 10,2%, по Актюбинской – 9,9%, по Алматинской – 11,3%, по Атырауской – 10,3%, по ВКО – 12,1%, по Жамбылской – 12,8%, по ЗКО – 12,7%, по Карагандинской – 10,4%, по Костанайской – 11,2%, по Кызылординской – 10,3%, по Мангистауской – 8,7%, по Павлодарской – 14%, по СКО – 14,9%, по Туркестанской – 13,3%, по городу Нур-Султан – 10,8%, по Алматы – 9,7%, по городу Шымкент – 14,14%", – проинформировал Дауылбаев.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил
очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 10 января 2021 года.
К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".
Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.