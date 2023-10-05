Выборы акимов – принципиальный шаг в развитии справедливого государства

– Марат Чекишевич, определены первые 42 района и три города областного значения, в которых планируется в пилотном режиме провести соответствующие выборы их акимов. Как назначаются выборы акимов? Что лежит в основе этого шага на местах?

– Процесс организации выборов акима возлагается на соответствующую территориальную избирательную комиссию. В этой связи Конституционный закон закрепляет три ключевых основания для назначения выборов акима. Первое распространяется на акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа. Второе связано с выборами акима пилотного (выборочного) региона, который определяется решением соответствующего маслихата области, города республиканского значения, столицы и распространяется только на выборы акима района, города областного значения. Третье основание содержит широкий круг иных случаев для назначения выборов акима, связанных главным образом с досрочным прекращением полномочий.

Отдельную оговорку содержат нормы Конституционного закона о том, что в случае появления новой административно-территориальной единицы выборы проводятся исключительно в пределах территории нового субъекта права.

Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность сроком на четыре года, после чего территориальная избирательная комиссия назначает выборы нового акима.

Назначение выборов акима райо­на, города областного значения в пилотном варианте, то есть на основе перечня специально выбранных, экспериментальных районов и городов страны, относится к компетенции соответствующего маслихата облас­ти, города республиканского значения, столицы.

Третье основание для назначения выборов относится ко всем акимам. Так, основания к прекращению полномочий избран­ного акима района (города областного значения) обус­ловлены истечением срока его полномочий, а также их досрочным завершением в случаях, указанных в Законе РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Рассмотрев конкретные основания для назначения выборов акима, важно остановиться на процессуальных формах их наз­начения, которые также различаются в зависимости от правового статуса избираемого акима. Кроме того, здесь весьма принципиально соблюдать течение соответствующих сроков. Так, не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов, установленной решением маслихата, назначаются выборы акима района, города областного значения (пилотные регионы). Но если на день окончания срока выдвижения выдвинут только один кандидат в акимы, то территориальная избирательная комиссия продлевает срок выдви­жения кандидатов не более чем на три дня.

Помимо прочего, на сроки проведения первоначальных выборов акима могут повлиять повторные выборы, которые проводятся не позднее чем в месячный срок после первоначальных. Голосование проводится на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей.

Аналогично за 50 дней, но до истечения срока полномочий наз­начаются выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, которые сог­ласно закону должны быть проведены не менее чем за 10 дней до истечения срока его полномочий. Вместе с тем надо иметь в виду, что при выборе акима данного уровня государственной власти действуют те же изъятия из общего порядка сроков назначения и проведения выборов, которые указаны в законе.

Несколько иные сроки назначения выборов акима установлены нормами Конституционного закона при досрочном прекращении полномочий акима или образовании, изменении границ административно-территориальной единицы. Они назначаются в течение месяца со дня наступления данных событий и проводятся после их назначения в течение 50 дней для выборов акима района, города областного значения и в течение 40 дней – для выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

– Кандидат в акимы должен отвечать определенным требованиям. А что в этой части предусматривает наше законодательство?

– Конституционные основы избрания гражданина Казах­стана акимом воспроизводятся прежде всего в Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан», Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»», а также в Законе «О государственной службе в Респуб­лике Казахстан».

Определенный набор требований к кандидату в акимы, наряду с прочим, содержит нормы Конституционного закона по внесению избирательного взноса, представлению декларации об активах и обязательствах, прохож­дению специальной проверки. Предусмот­рена сдача определенного набора документов для регистрации кандидата, выдвинутого политичес­кой партией, кандидата в случае его самовыдвижения, кандидата, выдвинутого вышестоящим акимом в порядке, предусмотренном Конституционным законом.

Согласно Закону «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», соответствующий аким избирается на должность сроком на четыре года населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании из числа граждан республики в возрасте не моложе 25 лет, отвечающих требованиям данного закона и законодательства о выборах.

Совокупность важнейших условий для поступления гражданина на государственную службу, в том числе возможность быть кандидатом в акимы, закрепляет Закон «О государственной службе в Республике Казахстан». В частности, в нем содержится набор оснований, исключающих прием гражданина на госслужбу.

– В контексте изложенного как Вы охарактеризуете порядок выдвижения кандидата в акимы?

– Субъектами проявления инициативы по выдвижению кандидата в акимы при наличии оснований, указанных в нормах Конституционного закона, являются официальные политические партии (из числа членов один кандидат в одном избирательном округе), граждане путем самовыдвижения (внесение заявления), вышестоящий аким.

Гражданин может быть выдвинут кандидатом в акимы только в одном избирательном округе. Для представления кандидата от партии в территориальную избирательную комиссию подаются: решение высшего руководящего органа филиала, представительства партии в форме выписки из протокола, письменное уведомление кандидата о его выдвижении партией, заявление кандидата о согласии баллотироваться от партии.

Нормы закона закрепляют оптимальные и подлежащие строгому соблюдению сроки выдвижения и завершения выдвижения кандидатов в акимы. При этом данные сроки являются разными для кандидатов в акимы районов, городов областного значения, а также для кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также нормы закона допускают продление сроков выдвижения кандидатов не более чем на три дня при наличии условий, указанных в них (полное отсутствие необходимого количества кандидатов в акимы на день окончания срока их выдвижения).

– В структуре выборов отдельных кандидатов в акимы предусмотрен сбор подписей в их поддержку. Что это значит?

– Главным образом это требование адресовано к кандидату в акимы (гражданину) в случае самовыдвижения на этот пост. К числу ключевых условий самовыдвижения кандидата в акимы нормы Конституционного закона относят: его поддержку не менее одним процентом легитимных избирателей именно данной административно-территориальной единицы; оформ­ление такой поддержки сбором подписей избирателей (в три дня после завершения проверки кандидата на соответствие требованиям законодательства) и сдачей подписных листов (за три дня до окончания периода регистрации); возложение сбора подписей на доверенных лиц кандидата в акимы, которые обязаны соблюдать определенные правила при получении подписей от избирателей; использование для целей сбора подписей официально установленного ЦИК РК бланка образца подписного листа, на котором до процесса сбора подписей доверенными лицами должна стоять личная подпись кандидата в акимы; организация территориальной избирательной комиссией проверки достоверности подписей избирателей исключительно в пределах, необходимых для установления порогового значения поддержки избирателей, обеспечивающего право на самовыдвижение кандидата.

– Нормы Конституционного закона обстоя­тельно регулируют вопросы регистрации кандидата в акимы территориальной избирательной комиссией. Что включает в себя эта работа?

– Обязательным для всех кандидатов в акимы является внесение избирательного взноса на счет местных исполнительных органов в кратном минимальном размере заработной платы.

За кандидата в акимы от политической партии избирательный взнос вносит сама партия. Размеры избирательного взноса зависят от правового статуса акима, на должность которого претендует кандидат. Избирательный взнос может быть возвращен кандидату или политической партии.

Важное место в этом процессе до регистрации кандидата занимают безусловная подача кандидатом и его (ее) супругой по месту жительства декларации об активах и обязательствах на соответствующую дату, проверка после регистрации задекларированных сведений органом государственных доходов во взаи­модействии с иными организациями. К тому же документы кандидата в акимы используются для проведения в установленном порядке специальной проверки органами национальной безопасности с направлением ее результатов в районную (городскую) избирательную комиссию.

Акт регистрации кандидата в акимы, оформляемый соответствующим протоколом, правомерен и осуществляется только при наличии определенного и обязательного пакета документов, подаваемого в территориальную избирательную комиссию. При этом перечень документов, подлежащих сдаче для регистрации, в целом является для кандидатов одинаковым, но с учетом того, как он выдвигается – от партии, в порядке самовыдвижения либо вышестоящим акимом.

Формой завершения процесса регистрации является обнародование установленного нормами закона набора данных о кандидате в местных СМИ. Правовой статус кандидата в акимы закреп­ляется удостоверением, выдаваемым ему избиркомом.

Собственно, процесс регистрации начинается и заканчивается после получения избирательной комиссией всех необходимых документов кандидата, за 25 дней до дня проведения выборов акимов районов, городов областного значения, за 20 дней до дня проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Наряду с изложенным нормы закона закрепляют и допускают при наличии оснований отказ в регистрации или отмену акта регистрации кандидата в акимы (нарушение кандидатом правил выдвижения; непредставление необходимых документов для регистрации; несоответствие кандидата требованиям, предъяв­ляемым к нему действующим законодательством; использование кандидатом преи­муществ своего должностного или служебного положения в ходе предвыборной кампании).

Согласно нормам закона, предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. В этой связи ее проведение кандидатом, а также политической партией, выдвигаю­щей кандидата, до окончания срока регистрации также является основанием, влекущим отказ в регистрации кандидата.

Применение к кандидату в акимы такого основания, как факты распространения кандидатом и (или) его доверенными лицами ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого кандидата, подрывающих его деловую репутацию, допускается только при наличии решения суда. Аналогично требуется решение суда по фактам подкупа избирателей кандидатом и его доверенными лицами: предос­тавление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых.

Объективно отмена решения о регистрации кандидата может быть основана и на негативных результатах специальной проверки кандидата органами национальной безопасности. В качестве отдельного отрицательного основания Конституционный закон выделяет недос­товерность сведений об активах и обязательствах, отраженных в его декларации и декларации его (ее) супруги.

Исключительно соображениями законности и обоснованности хода выборов продиктованы положения норм закона о том, что отмена решения о регистрации кандидата или восстановление ранее снятого с регистрации кандидата за два дня до голосования не допускается.

– Нормами Конституционного закона регулируются вопросы снятия кандидатуры, отмена решения о выдвижении кандидата в акимы. Расскажите об этом подробнее.

– Нормы Конституционного закона сохраняют право каждого зарегистрированного территориальной избирательной комиссией кандидата в акимы посредством подачи заявления снять свою кандидатуру. И сделать это кандидат обязан за два дня до дня проведения голосования. Мотивы такого решения значения не имеют. Кандидаты, кроме выдвинутого в порядке самовыдвижения, также обязаны письменно уведомить о своем решении филиал (представительство) политической партии, вышестоящего акима.

Более того, правовой статус кандидата в акимы, рекомендованного политической партией либо вышестоящим акимом, поз­воляет последним на определенном этапе выборного процесса отменить свое решение о выдвижении кандидата. В этом случае избирательная комиссия, получив заявление политической партии или вышестоящего акима по этому вопросу, либо не производит регистрацию кандидата, либо отменяет ее.

Кандидат в акимы, которого это коснулось, в любом случае извещается субъектами его выдви­жения об их решении.

– Безусловно, заслуживает внимания и порядок регулирования проблемы выдвижения кандидатов в акимы после окончания срока их регистрации.

– Конституционный закон допускает продление срока выборов, но не более чем на 15 дней. В этих случаях выдвижение кандидатов в акимы осуществляется в общем порядке.

Подобное продление срока выборов может иметь место только в двух случаях: если на день окончания срока регистрации кандидатов либо после окончания срока регистрации их осталось менее двух.

– Остается принципиальной процедура подсчета голосов при выборах акима. Что она в себя включает?

– Подсчет голосов избирателей при выборах акима оформляется протоколом голосования. Субъек­том его разработки выступает участковая избирательная комиссия. В ее задачи также входит безотлагательное доставление протокола голосования в территориальную избирательную комиссию.

В целом порядок определения итогов голосования подробно регламентируется нормами Конс­титуционного закона. Здесь стоит особо выделить следующее обс­тоятельство. Так, при выявлении соответствующей вышестоящей избирательной комиссией ошибок, несоответствий в протоколах участковых избиркомов, а также при сомнении в правильности подсчета голосов эта комиссия вправе принять решение о повторном подсчете голосов избирателей (выборщиков) соответствующей участковой (территориальной) избирательной комиссией. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена вышестоя­щей избирательной комиссии и заявителей, представивших факты неправильного подсчета голосов.

– Допускаются ли нормами Конституционного закона повторные выборы акима?

– В основе повторных выборов акима, которые допускаются, судя по нормам закона, лежат два основания. Конституционный закон допускает возможность проведения повторных выборов по правилам и содержанию первоначальных выборов кандидата в акимы. Для проведения повторных выборов Конституционный закон отводит один месяц после завершения первоначальных выборов.

Два случая их проведения обус­ловлены признанием выборов недействительными, одинаковыми результатами голосования у кандидатов в акимы.

– Важной частью нормы Конс­титуционного закона определяют установление и опубликование итогов выборов акима. Как это происходит?

– Итоги голосования, зафиксированные в протоколах участковых избирательных комиссий, подводятся на заседании территориальной избирательной комиссии и оформляются единым протоколом ее заседания.

Для определения победителя из числа кандидатов в акимы территориальная избирательная комиссия использует простое правило: избранным считается кандидат, за которого проголосовало, в отличие от других кандидатов, наибольшее количество избирателей, принявших фактическое участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов акима публикуется в местных СМИ территориальной избирательной комиссией не позднее семи дней со дня проведения выборов.

– Что включает в себя процедура регистрации избранного акима?

– Она производится при отсутствии оснований для отказа в такой регистрации. Нормы законодательства закрепляют три основания для отказа, связанные с разными проявлениями нарушения Конституционного закона в процессе выборов, а также при подсчете голосов и при определении результатов выборов. Инициаторами признания выборов акима недействительными могут быть граждане, участковая избирательная комиссия. При отсутствии приведенных нарушений территориальная избирательная комиссия производит регистрацию избранного акима.

За кандидатами, которым по итогам выборов было отказано в регистрации, сохраняется право на обжалование решения территориальной избирательной комиссии в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе в регистрации. Ровно пять дней закон устанавливает также для суда или ЦИК, в течение которых они обязаны принять решение по существу обращения кандидата в акимы.