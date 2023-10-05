Выборы акимов – принципиальный шаг в развитии справедливого государства
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Беседовала Кадиша Ныгмет
В контексте дальнейшего развития Казахстана как демократического, правового, «слышащего государства», предполагающего взаимную ответственность его граждан и выборных должностных лиц, следует рассматривать введение в избирательное право права выбора народом акимов соответствующего уровня. Об особенностях предстоящих выборов наш разговор с доктором юридических наук, профессором, почетным юристом РК (Maqsut Narikbayev University) Маратом Когамовым.