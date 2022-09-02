Выборы будут интересными

В новом Послании Президента речь идет о полной комплексной перезагрузке экономической системы страны и внедрении качественно новых механизмов социальной политики.

Тот же самый Национальный фонд, или, как его еще называли, Фонд будущих поколений, теперь действительно будет в определенной степени соответствовать своему названию. Если раньше его средства тратились исключительно на экономические цели или поддержку банков, то сейчас половина его инвестиционного дохода будет перечисляться на счета детей до 18 лет. На мой взгляд, это достаточно справедливая норма. Скорее всего, рент­ная модель была заимствована из каких-то международных практик, в частности, это широко применяется в арабском мире, где Глава государства побывал не раз в этом году.

Второе – ваучеры на образование детей. Это уравнивает в возможностях всех, в том числе детей, которые обучаются в частных школах. Они тоже, наверное, будут получать эти ваучеры и оплачивать часть своей учебы в частных школах, потому что в данный момент наблюдается условная диспропорция. У нас по Конституции все равны, все дети имеют право на бесплатное среднее образование. Но те дети, которые выбрали частную школу, по сути, лишены этого права.

И потом школы будут бороться за детей, а не дети искать лучшее для себя место. Они пойдут с вау­чером в то учебное заведение, которое постарается оправдать их доверие, предоставив достаточный объем знаний, воспитания и безопасности. Если вас не устраивает школа, вы больше не будете обхаживать гороно, пытаясь сменить учебное заведение. Вы просто перейдете с ваучером в другую, в то время как администрация предыдущей будет кусать локти, потому что не сумела вас удержать.

На изъятые у коррупционеров деньги будут возводиться школы. Это справедливо, в стране бэбибум, потребность в школах и детских садах значительно возрастает. И если в прошлом году мы повысили зарплату учителям школ, то сейчас будут расти зарплаты работников детских садов, а это тоже крайне важно, поскольку мы должны сформировать педагогический состав нового качества, высокооплачиваемый, конкурентный, мобильный, а это можно сделать, только повысив их мотивацию.

Продолжен курс на демонополизацию, снижение присутствия государства в экономике. Все это в конечном итоге должно привести к серьезным позитивным изменениям в экономике и росту деловой инициативы. В середине 1990-х годов в Казахстане была очень высокая деловая активность, которая впоследствии была подорвана повышением государственного участия и чрезмерной привлекательностью господрядов, когда стало выгоднее участвовать в тендерах, чем заниматься собственным бизнесом. И все ушли в обслуживание государственных подрядов. Сейчас же мы движемся в обратном направлении. Хотя, я думаю, в господрядах тоже увеличится объем финансирования, поскольку за два-три года планируется отремонтировать 95% дорог. Это гигантские объемы, что позитивно отразится на качестве жизни в основном сельского населения.

Что касается политических инициатив, в целом для Казахстана один президентский срок продолжительностью семь лет – оправданная модель. Это, в принципе, близко к американской «восемь лет за два срока». Проблема в том, что даже в развитых демократиях вроде США политики вынуждены действовать с оглядкой на электоральный рейтинг и бояться жертвовать им в угоду каким-то непопулярным реформам. И поэтому первый срок они, по сути, примериваются, проявляют чрезмерную осторожность и полноценно работают только на протяжении своего второго срока.

За семь лет, во-первых, не будет такого чрезмерного давления на Президента, он сможет работать без излишней оглядки на рейтинг. Во-вторых, это снижает риск монополизации власти, а мы уже имели этот опыт. Все ограничивается одним президентским сроком без всяких исключений, вариантов продления полномочий.

Я думаю, это должно стать нормальной политической традицией и изменить подходы к институту президентства. С другой стороны, это путь к десак­рализации власти, мы отходим от института вождизма в сторону укрепления общественных и государственных институтов.

В этой ситуации выборы становятся процессом достаточно рутинным и обыденным. Это не какое-то священное действо, с помощью которого мы выбираем вождя, а просто выборы очередного высшего должностного лица в государстве. Избранный президент отрабатывает только один срок и равен перед законом наряду со всеми. Это позитивный путь в нашем политическом процессе.

Касым-Жомарт Токаев отказывает себе в возможности каких-либо исключений. Вот если бы через два года он захотел продлить срок президентства на семь лет, это выглядело бы как продление полномочий и желание как можно дольше находиться у власти. Сейчас же он намеренно ограничивает себя в сроке, чтобы запустить этот общественный институт. Это позволяет не сомневаться в искренности его намерений как политика. И тем самым снимает все вопросы насчет того, захочет ли он повторить опыт своего предшественника и удерживать власть.

Эти выборы, надеюсь, будут интересными, насыщенными и живыми. Надеюсь, что будет достаточное количество кандидатов, поскольку выборы – это всегда еще и тест для новых политиков. Как правило, лица, участвующие в выборах впервые, имеют низкие шансы на победу. Но они используют эту площадку как способ повышения своего политического капитала и популярности. Поэтому, я думаю, политики новой формации не откажутся от возможности попробовать себя в этой кампании.