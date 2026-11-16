Выборы депутатов маслихата: как астанчанам найти свой избирательный участок

Выборы

29 ноября в Астане пройдут выборы депутатов городского маслихата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители столицы могут уже сейчас узнать, на каком избирательном участке им предстоит проголосовать. Для этого доступны онлайн-сервисы и единый контакт-центр iKomek, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Чтобы в день выборов не возникло затруднений, жителям рекомендуют заранее проверить наличие своих данных в списках избирателей и уточнить адрес участка для голосования.

Узнать свой избирательный участок можно несколькими способами:

  • на официальном сайте sailau.astana.kz;
  • через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана»;
  • позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

В день выборов необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.

#маслихат #выборы #Астана

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