Выборы депутатов маслихата: как астанчанам найти свой избирательный участок

29 ноября в Астане пройдут выборы депутатов городского маслихата
Жители столицы могут уже сейчас узнать, на каком избирательном участке им предстоит проголосовать. Для этого доступны онлайн-сервисы и единый контакт-центр iKomek, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата
Чтобы в день выборов не возникло затруднений, жителям рекомендуют заранее проверить наличие своих данных в списках избирателей и уточнить адрес участка для голосования.
Узнать свой избирательный участок можно несколькими способами:
- на официальном сайте sailau.astana.kz;
- через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана»;
- позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.
В день выборов необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.