Фото: акимат Алматы

Несмотря на раннее утро, на избирательные участки столицы приходят молодые горожане, которые впервые в жизни принимают участие в выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Так, на избирательном участке №142 свой первый голос отдала 18-летняя жительница столицы. По словам девушки, для нее это возможность выразить свою гражданскую позицию.

Молодых избирателей, впервые воспользовавшихся своим избирательным правом, встречают на участках во всех районах столицы. Для многих из них сегодняшние выборы стали первым опытом участия в общественно-политической жизни страны.

В Астане работает 446 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте sailau.astana.kz⁠￼, через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана» или позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

В Алматы 670 избирательных участков. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00. С самого утра горожане идут на избирательные участки, многие приходят вместе с семьями. Для первых избирателей подготовлены небольшие подарки, на участках организованы интерактивные площадки и тематические фотозоны.



По данным акимата, для создания равных условий голосования для людей с особыми потребностями в городе задействованы 170 автомобилей инватакси и 80 сурдопереводчиков. Кроме того, на 41 избирательном участке работает сервис по однодневной регистрации, который позволяет проголосовать гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства в Алматы.



На избирательных участках также доступны онлайн-сервисы проверки сведений о месте регистрации через портал электронного правительства. Избиратели, не обнаружившие себя в списках, могут уточнить данные о регистрации для включения в список избирателей соответствующего участка.