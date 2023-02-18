Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова на заседания ведомства рассказала, когда стартует агитационная кампания в рамках проведения в стране внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов на местах, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz



"Предвыборная агитация стартует 18 февраля в 18:00 и будет продолжаться до 00:00, 18 марта", - сказала Анастасия Щегорцова.

По ее словам, новшество нынешней кампании в том, что теперь помимо агитации через СМИ, можно осуществлять выпуск материалов и агитировать посредством онлайн-платформ.

"Пользователи онлайн-платформ, которые желают участвовать на договорной основе в агитации, должны предоставить в избиркомы сведения о размерах оплаты и условиях размещения агитационных материалов. Сведения должны быть представлены не позднее 5 дней до начала агитации, то есть, до 14 февраля. Пользователи, предоставившие сведения в срок, имеют право размещать агитационные материал и получать оплату из избирательных фондов кандидатов", - добавила спикер.

По ее данным, до 14 февраля в ЦИК предоставили сведения о размерах оплаты и условиях предоставления эфира и печатных площадей 465 СМИ и 40 пользователей онлайн-платформ, в территориальные избирательные комиссии – 2115 СМИ и 55 пользователей онлайн-платформ.

Анастасия Щегорцова также отметила, что в день голосования на участках разрешено присутствие по одному представителю от каждого СМИ и не более 3 представителей от каждого телеканала при наличии служебного удостоверения и редакционного задания. Тогда как ранее от телеканала допускался только 1 человек.