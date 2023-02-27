Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: казахстанцев за рубежом призвали встать на консульский учет

Как пояснили в МИД, если имен находящихся за границей казахстанцев не будет в списках, у них не будет возможности проголосовать.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров попросил находящихся за рубежом казахстанцев встать на консульский учет, чтобы получить возможность проголосовать на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Призываем встать на консульский учет. Если завтра имен находящихся за границей казахстанцев не будет в списках, у них не будет возможности проголосовать», - сказал на брифинге в ведомстве Айбек Смадияров.

Он пояснил действующий механизм.

«Так как участки находятся за рубежом, мы отправляем туда ограниченное количество бюллетеней. Мы не можем отправлять их тысячами. На прошлых выборах так и было – приходили туристы, которые не заявляли о себе ранее, и возмущались, что для них не выделены бюллетени», - рассказал Смадияров.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года. На них смогут проголосовать более 12 млн казахстанцев.