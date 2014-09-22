Выборы депутатов Сената вызывают повышенный интерес у стран СНГ

Политика
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Айнур Курамысова
©kazpravda.kz
Более 100 наблюдателей от СНГ примут участие в выборах депутатов Сената Парламента РК, сообщил руководитель Штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нынешние выборы депутатов Сената вызывают повышенный интерес у стран содружества. Достаточно сказать, что на сегодняшний день уже подано на аккредитацию в качестве наблюдателей от СНГ более 100 документов представителей государств – участников содружества. В состав миссии, кроме государств – участников, входят практически все, за исключением Украины, и, естественно, Казахстана, а также представители Межпарламентской ассамблеи и государств–участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ", – сказал Слобода на брифинге в Астане.

По его словам, в составе миссии наблюдателей будут работать опытные квалифицированные специалисты, в числе которых – депутаты национальных парламентов. "В частности, в приграничные регионы Казахстана с Российской Федерацией будет направлено большое количество представителей избирательной комиссии РФ, а также работники госучреждений; все они имеют опыт наблюдения за выборами в других странах СНГ", – отметил руководитель штаба. 

"Принцип работы миссии остается неизменным. Это – объективность, независимость нашей работы, невмешательство в избирательный процесс, а также во внутренние дела суверенного государства. Наша задача как международных экспертов – оценить на практике, как реализуется Конституционный закон о выборах Республики Казахстан в той части, которая касается проведения выборов в депутаты Сената Парламента. Наша миссия будет работать гласно и открыто", – заявил Слобода.

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