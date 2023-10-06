Выборы – это ответственность

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров в рамках подготовки к проведению выборов акимов районов и городов областного значения на пилотных территориях с инспекционной поездкой посетил Атыраускую область. В регион также отправились член ЦИК Шавхат Утемисов и ответственные сотрудники аппарата ЦИК.

Глава ЦИК встретился со студентами Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева, с которыми поговорил о политических реформах Президента, которые качественно изменили избирательную систему страны. В частности, введение смешанной избирательной системы усилило конкуренцию в политической среде, что продемонстрировали недавние выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Нурлан Абдиров также рассказал студентам о системе избирательных органов в Казахстане и о ходе текущих электоральных кампаний, особенно остановившись на предстоящих выборах акимов районов и городов областного значения. Эти выборы будут проводиться в пилотном режиме, впервые в стране и станут логическим продолжением реализуемых реформ.

На встрече также был проведен уже традиционный опрос среди студентов. Так, 35,1% принявших в нем участие поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования, а 26,6% – голосование на участках через стационарные цифровые устройства. Мнения, что кандидат в президенты страны должен знать государственный язык и обязательно сдавать лингвистический экзамен, придерживаются 68,1%, и 47,9% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности.

Студент Ануар Аженов на встрече поднял вопрос защищенности системы электронного голосования и возможности восстановить искомые данные при их утере, а также обратил внимание на возникновение потенциальных рисков голосования за других лиц в случае внедрения дистанционного электронного голосования.

В Атырауской области решением областного маслихата определены два района, где будут впервые проводиться прямые выборы акима, – Исатайский и Кызылкогинский.

Первым в рамках поездки глава ЦИК посетил Исатайский район, где состоялись встречи с акимом и жителями Камыскалинского сельского округа. Нурлан Абдиров в первую очередь поинтересовался мнением сельчан о качестве работы избранного ими ранее акима села. Местные жители о своем избраннике отозвались положительно, не без гордости сообщив, что аким их села Рафигат Тажиденова победила в конкурсе «Лучший сельский аким» Атырауской области в 2021 году.

В то же время для продуктивной работы, по мнению председателя совета ветеранов села Бекболата Мусина, необходимо повысить финансовую самостоятельность акима через совершенствование существующих межбюджетных отношений, что коррелируется с новым Посланием Президента.

Содержательной стала встреча с молодежью в селе Аккыстау – районном центре Исатайского района. Вопросы молодые люди задавали неожиданные. Работник молодежного центра Улпан Мухтарова озвучила идею о штрафах в отношении избирателей, игнорирующих участие в выборах. Активист Еркебулан Зинединов поднял вопрос об избрании имамов населением с целью противостояния влиянию деструктивных религиозных течений.

Второй день визита в область начался у председателя ЦИК с посещения Кызылкогинского района, где он ознакомился с работой участковой избирательной комиссии № 159 в селе Мукур.

Также он провел встречу с сельчанами с участием акима Мукурского сельского округа, на которой отметил важность идущей избирательной кампании, а также обратил внимание на уже имеющийся у сельчан опыт избрания акима. Как заметил старейшина села – 93-летний Отеген Ораш, избранный аким уже сделал немало, но необходимо вместе продолжить развивать родное село.

А ветеран образования, медиа­тор на общественных началах Казима Кемелкызы призвала односельчан ответственно подходить к выбору акима района и внимательно изучать предвыборные программы кандидатов.

После Нурлан Абдиров отправился в село Миялы, где проверил ход подготовки местных избирательных комиссий к предстоящим выборам и посетил избирательный участок № 144.

Глава ЦИК встретился с сельской молодежью райцентра Кызылкогинского района. Речь также шла об электоральных кампаниях, через которые прошел и проходит Казахстан, об институте международного наблюдения за выборами, об альтернативных способах голосования. Молодежи было предложено пройти опрос – такой же, как студентам в Атырау, и результаты оказались в целом схожими.

В ходе встречи молодые сельчане активно дискутировали и интересовались различными вопросами избирательной системы, делились мнениями о том, какими качествами должен обладать аким. Например, специа­листы по работе с молодежью Алтынгуль Айткалиева и Айдана Оспан сделали акцент на высшем образовании, достаточном опыте практической работы, способности взаимодействовать с местным сообществом. Финансовый спе­циалист Думан Ныгметов и сотрудник отдела предпринимательства Оралбек Отарбай выделили навыки коммуникации, в том числе в социальных сетях. Дулат Байдибек отметил, что аким должен уметь обеспечить занятость местных жителей.

Во время посещения районов проводилась проверка уровня профессиональной подготовленности членов участковых избирательных комиссий. В рамках обучающих семинаров местные организаторы выборов провели деловую игру «День голосования», разыграли кейсовые задания о правах и обязанностях участников избирательного процесса, нестандартные ситуации, которые могут возникнуть, и разъяснили методы их разрешения.

Также под председательством Нурлана Абдирова прошли совещания, на которых с докладами о готовности к предстоящим выборам выступили руководители областного и районных избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов Исатайского и Кызылкогинского районов.

Глава ЦИК подчеркнул, что выборы акимов районов являются особенными и налагают большую ответственность на местные избирательные, исполнительные и правоохранительные органы. Он поручил акимату и ТИК (территориальная избирательная комиссия) принять исчерпывающие меры по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, предоставлению кандидатам достаточного количества мест для размещения агитационных печатных материалов, оперативному решению всех организационных вопросов.

Подводя итоги, председатель ЦИК указал на необходимость строгого соблюдения норм выборного законодательства на всех этапах электоральной кампании.