Выборы на «пятерочку»

Очень сильно люблю Казах­стан и поэтому постоянно слежу за его динамичным развитием. Будучи бизнесменом, главой Международного налогового и инвестиционного центра, вижу четкие преобразования в государстве. Если раньше страна развивалась по принципу «Сначала экономика, потом – политика», поскольку того требовало положение дел, то сейчас можно наблюдать, как политические реформы набирают обороты и догоняют достижения экономические.

Начиная с 2005 года, приезжаю в Казахстан для наблюдения за выборами. И знаете, на что обратил внимание, – ваша молодежь стала более активной.

Сравним избирательные процессы 2019-го и 2022 годов. Наб­людения трехлетней давности свидетельствуют о некоторой фрустрации молодых людей, чувствовалась определенная озлобленность в обществе. Совсем другую картину мы наблюдали на этот раз.

20 ноября мы посетили 50 избирательных участков. Пришедшие голосовать юноши и девушки выражали положительные эмоции, отмечая, что голосуют за стабильность и дальнейшую независимость. Ощущался их серьезный настрой.

Думаю, свою «лепту» в про­буждение сознания казахстанцев внес трагический январь 2022-го. Те события стали испы­танием для страны, народа и до сих пор отдают печальным эхом.

Технике проведения выборов и соблюдению установленных правил выставляю «пять». Высоко оцениваю и возможность участия всех кандидатов. А вот уровню компетенции и конкурентоспособности этих самых претендентов, кроме Касым-Жомарта Токаева, могу поставить только «троечку».