Фото: Talgarnewskz
Политика , Общество
Выборы нового акима состоялись в Талгаре

32-летний кандидат от партии "AMANAT" Бахыт Куришбеков победил на выборах акима города Талгар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Talgarnewskz.

О результатах выборов сообщил председатель районной избирательной комиссии Мухит Дюсебаев.

Согласно официальной информации, из 41 995 избирателей проголосовало 9 983, то есть 23,77% от общего количества.

За Бахыта Куришбекова проголосовало 4 763 человекf, что составляет 47,71% избирателей. Его конкуренты, а именно Сапарбек Назарбаев набрал 769 голосов, это 7,7%, Бахытжан Акботаев – 2 359, что составляет 23,63% процента, Нурбек Даулетбаков – 1 781, то есть 17,84% процент от общего количества голосов.

Против всех проголосовало 218 человек, недействительными считаются 93 бюллетеня.

Бахыт Куришбеков родился в городе Талгар. Новоиспечённому акиму города 32 года. По специальности – экономист.

До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии "AMANAT".

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