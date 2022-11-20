Выборы президента Казахстана: голосование завершилось в ряде стран

Работу за рубежом продолжают еще 57 участков, и 1 еще не открылся в Сан-Франциско.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что на избирательных участках ряда стран завершилось голосование, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Роман Василенко отметил, что для реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах было создано 68 избирательных комиссий.

"Общее число избирателей, находящихся за рубежом - 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия. За рубежом уже проголосовали порядка 7 400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках», - отметил он.

По данным замминистра, работу продолжают еще 57 участков, и 1 еще не открылся в Сан-Франциско.