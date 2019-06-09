Выборы Президента РК: озвучены результаты явки избирателей на 12.00

Центральная избирательная комиссия Казахстана представила результаты о явке избирателей на выборах Президента РК по состоянию на 12.00, передает Kazpravda.kz
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки", – говорится в сообщении ЦИК РК.
В том числе:
– по Акмолинской области – 45,9 %;
– по Актюбинской области – 50,3 %;
– по Алматинской области – 47,3 %;
– по Атырауской области – 33,5 %;
– по Восточно-Казахстанской области – 44,8 %;
– по Жамбылской области – 43,7 %;
– по Западно-Казахстанской области – 26,1 %;
– по Карагандинской области – 29,6 %;
– по Кызылординской области – 39,3 %;
– по Костанайской области – 35,5 %;
– по Мангистауской области – 29,3 %;
– по Павлодарской области – 36,0 %;
– по Северо-Казахстанской области – 33,9 %;
– по Туркестанский области – 30,0 %;
– по г. Нур-Султан – 24,6 %;
– по г. Алматы – 19,0 %;
– по г. Шымкент – 24,6 %.
Отметим, голосование
на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00 часов. В день выборов по всей стране и за рубежом будут работать 9 967 избирательных участков.
Результаты экзит-полов в рамках внеочередных выборов Президента РК будут опубликованы
после завершения голосования.