Выборы прошли достойно и без нарушений – глава миссии наблюдателей от СНГ

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«Мы работали здесь в течение месяца, побывали практически во всех областях, можно сказать, что получили достаточно широкую картину и подготовки к выборам, и их проведения. На основании наших наблюдений, анализа СМИ, наших бесед с ответственными представителями избирательного процесса сделали предварительные выводы по итогам нашего наблюдения. Выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной и организованной. Выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан», – сообщил Сергей Лебедев.

Он добавил, что представители миссии побывали более чем на тысяче участков практически во всех областях страны и вчера до позднего вечера получали звонки и сообщения из регионов об итогах наблюдения.

«Все они говорят о том, что как в столице, где я вчера наблюдал за избирательным процессом, так и в регионах кампания прошла спокойно. Явка была разная, вы об этом знаете, в каких-то городах и регионах более активно, в Алматы явка была не очень высокая по сравнению с другими регионами. Тем не менее общая явка по Казахстану достаточно высокая, почти 70%.

Очевидно, что выборы показали, на наш взгляд, во-первых, активность казахстанских избирателей, во-вторых, их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам», – отметил спикер.

Высказался он и о кандидатах в президенты.

«Все шесть кандидатов были достойные, и тот фильтр, который был создан для их регистрации, способствовал тому, что все они – это люди с высшим образованием, занимавшие высокие посты в государственных структурах и общественных организациях, и, в целом, являются людьми, обладающими качествами, которые должны присутствовать у кандидата в президенты.

Казахстанцы сделали свой выбор. Нам хочется надеяться, что итоги выборов будут способствовать сохранению мира, стабильности в республике, дальнейшему движению вперед по пути процветания, экономического развития», – подчеркнул Лебедев.

Он выразил большое удовлетворение тем, что в предвыборной кампании не было «черного» пиара.

«Кандидаты в президенты сосредоточились на изложении своих программ, на доведении положений своих программ до избирателей и избегали критических, негативных высказываний относительно программ своих оппонентов. Это способствовало спокойному проведению кампании. Конечно, мы с большим удовлетворением говорим об этом. Предвыборная кампания была, по нашему мнению, чистая, открытая», – резюмировал Сергей Лебедев.