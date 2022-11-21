Выборы прошли достойно и без нарушений – глава миссии наблюдателей от СНГ

Политика
Диасов Ораз
корреспондент

Выборы президента Казахстана прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства. Такие выводы озвучил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Мы работали здесь в течение месяца, побывали практически во всех областях, можно сказать, что получили достаточно широкую картину и подготовки к выборам, и их проведения.  На основании наших наблюдений, анализа СМИ, наших бесед с ответственными представителями избирательного процесса сделали предварительные выводы по итогам нашего наблюдения. Выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной и организованной. Выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан», – сообщил Сергей Лебедев.

Он добавил, что представители миссии побывали более чем на тысяче участков практически во всех областях страны и вчера до позднего вечера получали звонки и сообщения из регионов об итогах наблюдения.

«Все они говорят о том, что как в столице, где я вчера наблюдал за избирательным процессом, так и в регионах кампания прошла спокойно. Явка была разная, вы об этом знаете, в каких-то городах и регионах более активно, в Алматы явка была не очень высокая по сравнению с другими регионами. Тем не менее общая явка по Казахстану достаточно высокая, почти 70%.

Очевидно, что выборы показали, на наш взгляд, во-первых, активность казахстанских избирателей, во-вторых, их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам», – отметил спикер.

Высказался он и о кандидатах в президенты.

«Все шесть кандидатов были достойные, и тот фильтр, который был создан для их регистрации, способствовал тому, что все они – это люди с высшим образованием, занимавшие высокие посты в государственных структурах и общественных организациях, и, в целом, являются людьми, обладающими качествами, которые должны присутствовать у кандидата в президенты.

Казахстанцы сделали свой выбор. Нам хочется надеяться, что итоги выборов будут способствовать сохранению мира, стабильности в республике, дальнейшему движению вперед по пути процветания, экономического развития», – подчеркнул Лебедев.

Он выразил большое удовлетворение тем, что в предвыборной кампании не было «черного» пиара.

«Кандидаты в президенты сосредоточились на изложении своих программ, на доведении положений своих программ до избирателей и избегали критических, негативных высказываний относительно программ своих оппонентов. Это способствовало спокойному проведению кампании. Конечно, мы с большим удовлетворением говорим об этом. Предвыборная кампания была, по нашему мнению, чистая, открытая», – резюмировал Сергей Лебедев.

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