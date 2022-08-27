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Выборы сенаторов состоялись
Лилия Сыздыкова

Подведены итоги выборов депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетысу и Улытау.

Под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетысу и Улытау, состоявшихся 24 августа 2022 года.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что во вновь образованных областях Абай, Жетысу и Улытау впервые проведены выборы сенаторов.

После вступления в силу Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей в данных регионах были сформированы новые маслихаты, образованы территориальные избирательные комиссии. Поэтому на основе косвенного избирательного права эти регионы выбрали своих представителей в Сенат Парламента.

Как сообщил на заседании замес­титель председателя ЦИК Константин Петров, на основании протоколов территориальных избирательных комиссий областей Абай, Жетысу и Улытау о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися.

В голосовании из 346 депутатов маслихатов по трем регионам приняли участие 311. Кворум во всех регионах достигнут. На 6 мандатов баллотировались 12 кандидатов (в каждой области по 4 человека).

Голосование, равно как и все другие избирательные процедуры, проходило в соответствии с нормами выборного законодательства. Была обеспечена прозрачность и гласность избирательного процесса.

В соответствии со статьями 12, 44 и 81 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» на основании протоколов территориальных избирательных комиссий областей Абай, Жетысу и Улытау о результатах подсчета голосов установлены итоги выборов.

Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан от области Абай избраны Бакытжан Байахметов и Айнур Аргынбекова; от области Жетысу – Амангельды Толамисов и Галиаскар Сарыбаев; от области Улытау – Советбек Медебаев и Серик Шайдаров.

Согласно Конституции РК, депутаты Сената Парламента избираются на шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.

– В настоящее время в Сенате Парламента осуществляют свои полномочия депутаты, избранные в 2017-м и 2020 году. Следует отметить, что в день выборов 24 августа 2022 года при голосовании выборщики – депутаты маслихатов на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании сами определяли, кто из новых сенаторов попадет под ротацию на срок полномочий депутатов, избранных в 2017-м и 2020 году, – отметил Нурлан Абдиров.

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