29 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Голосование шло организованно и спокойно, а уже к обеду на участки пришла почти половина избирателей. Рассказываем, чем запомнился этот день

Масштаб выборов

Казахстанцы выбирали 3447 депутатов в 228 маслихатов: 20 областных, 38 городских и 170 районных. Срок полномочий новых депутатов составит пять лет. Из них 3113 человек избираются по одномандатным округам, а 334 — по партийным спискам.

Конкуренция оказалась серьезной. На выборы зарегистрировали 10 971 кандидата, то есть в среднем на одно место претендовали три человека. По партийным спискам выдвинулись 1219 кандидатов из 99 списков во всех 20 регионах, и 43,2% из них — женщины. По одномандатным округам зарегистрировали 9752 кандидата.

В списки избирателей внесли 12 679 459 человек. Для них по всей стране открыли более 10,3 тысячи участков, в том числе 556 во временных местах — в больницах и воинских частях. Большинство участков работало с 7:00 до 20:00, а 101 участок открылся еще раньше, в 6:00.

Явка росла с каждым часом

Избиратели не стали откладывать поход на участки. По данным ЦИК, к 10:00 проголосовали 12,31% граждан, а к 14:00 явка составила уже 45,46%.

Самыми активными стали жители области Жетісу: к 14:00 там проголосовали 58,35% избирателей. Чуть меньше — в Туркестанской (56,91%) и Кызылординской (56,38%) областях. В Астане явка на это время составила 33,27%, в Шымкенте — 32,74%, в Алматы — 25,72%.

Первые лица страны проголосовали

Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке №520 во Дворце Независимости. Свой выбор сделали также премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, а также акимы регионов и города Алматы.

От 18-летних до 105-летнего ветерана

Выборы объединили людей всех поколений. В Астане впервые проголосовали молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. А в Сырдарьинском районе Кызылординской области на участок №155 пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров.

Пример гражданской активности показали и другие представители старшего поколения. В селе Ойшилик области Абай проголосовала труженица тыла Канипа апа. Земляки называют ее поступок примером для молодежи и желают ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В Мангистауской области на участок вместе пришла династия железнодорожников. Для таких семей участие в выборах — такая же добрая традиция, как и верность одной профессии из поколения в поколение.

Голосовали и военнослужащие: для них в гарнизонах открыли 24 закрытых участка. В Национальной гвардии первым проголосовал командующий генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков — он пришел на участок №266 в воинской части Астаны в 6:00 утра. Всего на территории частей Нацгвардии работали 36 участков, и для многих солдат срочной службы эти выборы стали первыми в жизни. В Алматы свой выбор сделала призер Азиатских игр Белла Самашева.

Во многих местах день выборов прошел по-праздничному. Например, в Медеуском районе Алматы первых избирателей встречали сладкими подарками. Всего в южной столице работали 670 участков.

Лица дня

В области Жетісу впервые проголосовали 18-летние братья-близнецы Семен и Даниил Потапенко из села Шымыр Ескельдинского района. Оба учатся в юридическом колледже в Талдыкоргане.

Аксакал Ергали Турлыгожаев из села Шамалган Алматинской области пришел на участок №465 еще до его открытия. В селе Жамбыл свой выбор сделали потомки великого акына Жамбыла Жабаева.

Активно голосовали и известные спортсмены. Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов пришел на участок в Алматы вместе с семьей. В Туркестанской области проголосовал чемпион мира по самбо и дзюдо Мади Набиев, а в Актобе — двукратный чемпион Казахстана по теннису на колясках Ердаулет Кадымбергенов. В Алматы свой голос отдал поэт, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Адильгазы Каирбеков.

А в Актау студент Мангистауского индустриально-технического колледжа Диас Исенаманов пришел на участок №79 вместе с собранным им роботом. «Считаю, что участие в выборах — наш гражданский долг», — сказал молодой изобретатель.

Голосовать удобно каждому

Особое внимание уделили людям с инвалидностью. Участки оборудовали пандусами, поручнями и тактильными указателями, кабины для голосования приспособили для колясок. Для незрячих и слабовидящих подготовили лупы, дополнительное освещение и информацию шрифтом Брайля.

Добраться до участков помогала служба «Инватакси», в которой работают более 1300 машин. Людям с нарушениями слуха помогали сурдопереводчики, а в Астане избирателям помогали 800 волонтеров. Те, кто не мог прийти на участок по состоянию здоровья, могли проголосовать дома: к ним приезжали члены комиссии с переносной урной.

Под контролем наблюдателей

За ходом выборов следили наблюдатели от 258 общественных объединений и некоммерческих организаций: 13 из них аккредитовались в ЦИК, еще 245 — в территориальных комиссиях. В ЦИК заранее потребовали обеспечить наблюдателям возможность беспрепятственно следить за голосованием.

Новое в голосовании

Выборы проходят по смешанной системе. Поэтому, например, в Астане избирателям выдавали два бюллетеня — голубой и зеленый: один для голосования за кандидата по округу, другой — за партийный список.

Что дальше

Участки закрылись в 20:00, после чего начался подсчет голосов. Итоги выборов должны подвести не позднее 3 декабря. Новые составы маслихатов будут решать вопросы, которые ближе всего к жизни людей: благоустройство дворов, дороги, освещение, работа школ и поликлиник в своих городах и районах.

