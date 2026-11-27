Фото: пресс-служба «Әділет»

«Әділет» завершает работу предвыборных штабов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

На итоговом заседании под председательством Айбека Дәдебай подвели итоги агитационной кампании и определили дальнейшие задачи по реализации предвыборных обязательств с учетом предложений и наказов избирателей. В заседании приняли участие депутаты Курултая, руководители региональных филиалов и партийный актив.

Айбек Дәдебай поблагодарил партийцев за проделанную работу и отметил, что этот год стал исторически значимым для страны. Продолжаются масштабные преобразования, инициированные Главой государства и затрагивающие не только систему государственного управления, но и общество в целом. Одним из ключевых событий года стало принятие новой Конституции, получившей широкую поддержку граждан.

Говоря о дальнейшем развитии страны, председатель остановился на задачах, обозначенных Президентом в Послании народу Казахстана. Среди них - диверсификация экономики, модернизация инфраструктуры, укрепление потенциала регионов и развитие цифровых технологий. Все эти преобразования направлены на повышение благосостояния граждан.

«Эти задачи направлены на долгосрочное развитие страны и возлагают на всех нас общую ответственность. Символично, что эти преобразования совпали с 35-летием нашей Независимости. На протяжении всех этих лет единство и сплоченность народа оставались основой развития нашей страны. Сегодня мы вместе строим Независимый, Справедливый и Сильный Казахстан», - подчеркнул председатель партии.

По его словам, предстоящие выборы в маслихаты станут важным этапом конституционных реформ и политической модернизации страны. Речь идет не только об обновлении депутатского корпуса. Президент придает особое значение расширению полномочий маслихатов, которые представляют интересы жителей и напрямую влияют на развитие регионов.

Итоги агитационной кампании представил заместитель председателя партии Асхат Оралов. На выборах в маслихаты всех уровней партия выдвинула 3817 кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам. За месяц через общественные приемные партии от жителей страны поступило свыше 5 тысяч предложений и наказов.

«На протяжении месяца по всей стране работали 246 предвыборных штабов, объединивших 6,5 тысячи человек. За этот период наши кандидаты и партийные активисты провели более 106 тысяч агитационных мероприятий с общим охватом 5,6 млн человек. К работе были привлечены 9200 доверенных лиц, а в день голосования на избирательных участках будут работать свыше 22 тысяч наблюдателей», - сообщил Асхат Оралов.

Параллельно партия проводила встречи по разъяснению Послания Президента. По всему Казахстану состоялось более 28 тысяч таких мероприятий с охватом около 1 млн человек. Все регионы страны посетили 32 депутата фракции «Әділет» в Курултае. Встречи с населением также состоялись во всех 3562 первичных партийных организациях, а молодежные диалоговые площадки «Bir Tolqynda» объединили тысячи молодых казахстанцев.

О результатах кампании на местах рассказали председатели областных филиалов партии - Бекзат Алтынбеков из Карагандинской области, Алмас Салимов из Туркестанской, Жанат Мекеева из Восточно-Казахстанской и Имаммахмут Шагирбаев из Мангистауской области.

«За это время мы собрали более 660 обращений от жителей области. Они позволили определить наиболее актуальные вопросы и обозначить приоритеты нашей дальнейшей работы», - отметила Жанат Мекеева.

В свою очередь, Имаммахмут Шагирбаев акцентировал внимание на практических результатах работы партии

«Для нас важно, чтобы наша работа приносила конкретные результаты. Прежде всего, речь идет о развитии области и решении вопросов, от которых напрямую зависит благополучие наших жителей», - сказал он.

Подводя итоги заседания, председатель партии подчеркнул, что работа с избирателями должна продолжаться и после завершения кампании.

«В ходе выборов в Курултай и маслихаты мы взяли на себя конкретные обязательства перед гражданами. Теперь главная задача - поэтапно выполнить все предвыборные обещания и добиться конкретных результатов. Ведь доверие людей - это большая ответственность. Поэтому нельзя ограничиваться рамками избирательной кампании. Необходимо и дальше укреплять связь с избирателями, доводя поднятые жителями вопросы до практических решений», - сказал Айбек Дәдебай.

Он также остановился на задачах, поставленных Главой государства по итогам недавней встречи, в ходе которой были представлены результаты деятельности Курултая и партии. Особое внимание Президент уделил эффективности принимаемых законов, контролю за их исполнением и реализации предвыборных обязательств.

С начала сессии Курултай принял 19 законов, еще 37 законопроектов находятся на рассмотрении. Принят республиканский бюджет на 2027–2029 годы. Кроме того, совместно с Правительством партия разработала проект Дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026–2031 годы, который предусматривает 303 конкретных мероприятия.

Теперь аналогичную работу предстоит провести в регионах. Айбек Дәдебай поручил филиалам партии совместно с акиматами обеспечить включение всех обязательств региональных предвыборных программ в программы развития регионов. Важную роль в этой работе будет играть взаимодействие депутатов Курултая и маслихатов. Для этого при Курултае уже создан Совет по взаимодействию с маслихатами.

«Актуальные проблемы регионов должны звучать с трибуны Курултая и при необходимости находить решение на законодательном уровне. В свою очередь, депутаты маслихатов должны активно участвовать в том, чтобы принятые законы и государственные инициативы эффективно работали на местах. Так мы не только укрепим связь между центром и регионами, но и выстроим систему, позволяющую превращать запросы граждан в конкретные дела», - заключил Айбек Дәдебай.

Председатель партии поручил обеспечить строгое соблюдение избирательного законодательства и полностью прекратить агитацию с наступлением дня тишины.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов состоятся 29 ноября.