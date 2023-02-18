Выборы в Мажилис: что запрещено кандидатам

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на заседании в ЦИК РК призвал кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов неукоснительно соблюдать предписанные законами требования в агитационный период, передает корреспондент Каzpravda.kz .

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Жандос Умиралиев сообщил, что порядок и условия проведения предвыборной агитации урегулированы Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

"Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права. Из них 9 – за нарушение порядка и условий предвыборной агитации. Первая – это ответственность по статье 102 за проведение предвыборной агитации в непредусмотренный для этого период. То есть до 18:00, 18 февраля, а также в день голосования и предшествующий ему день – 18 и 19 марта", - пояснил спикер.

Между тем статья 103 КоАП предусматривает ответственность за воспрепятствование кандидатам, их доверенным лицам либо политическим партиям реализации права на предвыборную агитацию.

Кроме того, добавил спикер, статьей 112 Кодекса об адмправонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ и онлайн-платформы, которые прописаны в статье 27 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

К этому виду нарушений относятся:

необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

публикация СМИ и пользователями онлайн-платформ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

прерывание и комментирование речи кандидатов в СМИ сразу после выступления;

отказ СМИ в предоставлении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие.

"В соответствии с поправками, внесенными в КоАП 5 ноября 2022 года, теперь по данной статье, помимо СМИ, пользователи онлайн-платформ будут нести ответственность, если опубликуют агитматериалы, заведомо порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии. Также хочу отметить и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации. Так, административное наказание по статье 113 КоАП влечет изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, которые не содержат обязательных реквизитов. Статья 114 предусматривает взыскание за умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов", - добавил заместитель генпрокурора.

Ответственность по статье 120 КоАП установлена за нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами. По данной статье административному наказанию могут быть подвергнуты как СМИ, нарушившие порядок публикации результатов опроса, так и лица, незаконно проводившие их.

Спикер напомнил, что законом также запрещено проведение предвыборной агитации и распространение агитматериалов должностными лицами госорганов, военнослужащими, работниками органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьями, членами избирательных комиссий и религиозных объединений.

За размещение агитационных материалов на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования ответственность установлена по статье 124 КоАП.

Отмечается, что возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательное право, относится к исключительной компетенции прокурора.

Дела рассматривает суд. При этом граждане в случае нарушения их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд. В этом случае дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с обязательным участием прокурора.