Выборы в Мажилис: когда пройдут предвыборные дебаты партий

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«Центральной избирательной комиссией утверждены порядок и условия проведения предвыборных дебатов. ЦИК должен принять соответствующее решение по проведению дебатов политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента», – озвучила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

Центризбирком проконсультировался с Министерством информации и общественного развития по определению соответствующего телевизионного канала. Значимыми факторами являлись функциональные технические вопросы телеканала, а также максимальный охват аудитории.

«МИОР было предложено провести телевизионные предвыборные дебаты в эфире государственного общенационального телеканала «Хабар». Канал осуществляет вещание на всей территории страны в широком спектре телевещания. Датой проведения телевизионных предвыборных дебатов предлагается определить 16 марта 2023 года», – отметила Щегорцова.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года. На них смогут проголосовать более 12 млн казахстанцев.