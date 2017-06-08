Политика
Выборы в Сенат Казахстана: Кто хочет стать депутатом
Центризбирком РК зарегистрировал на выборы в Сенат 52 кандидата, передает Kazpravda.kz.

Они претендуют на 16 мандатов депутатов.

В числе зарегистрированных кандидатов 48 (90,7%) мужчин и 5 (9,3%) женщин (для сравнения: в 2014 году были зарегистрированы 51 (96,1%) мужчина и 2 (3,9%) женщины).

Всего свои кандидатуры выдвинули 89 человек. В ходе регистрации были сняты по личному заявлению 17 кандидатов, по несоответствию представленных сведений о доходах и имуществу – 13 претендентам отказано в регистрации из-за непредоставления необходимых документов.

Из общего числа тех, кто прошел регистрацию, четверо – действующие депутаты Сената, трое – депутата маслихатов, 15 – работники государственных организаций, предприятий и учреждений, 11 – госслужащие, 16 – работники коммерческих структур, трое – другие.

Кандидаты имеют следующие специальности: врач (3), инженер (16), юрист (6), политолог (1), преподаватель (6), экономист (11), работник сельского хозяйства (7), другие специальности (2). При этом многие кандидаты имеют несколько специальностей.

Средний возраст кандидатов составляет 51,5 лет (для сравнения в 2014 году – 54,1).

Среди зарегистрированных кандидатов 4 действующих сенатора – Нурлан Кылышбаев (от Алматинской области), Женис Нургалиев (от Костанайской области), Мурат Бахтиярұлы (от Кызылординской области), Бактыбай Чельпеков (от Мангистауской области), экс-депутат Мажилиса Динар Нукетаева, сын легендарного казахстанского борца греко-римского стиля Шамиля Серикова – Тимур Сериков, секретари маслихатов Баймулдинов (от Восточно-Казахстанской области), Абдикеров (от Карагандинской области), Ажикенов (от Кызылординской области), заместители акимов Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей: Даурен Адильбеков, Мухтар Джумагазиев, Гумар Дюсембаев, Дусенгазы Мусин, Абдалы Нуралиев, аким Уральска Нариман Торегалиев, известные бизнесмены – Асхат Чиликбаев (генеральный директор АО "Алматыинжстрой", Алексей Балаганский (генеральный директор ТОО "Элитстрой").

Об остальных претендентах на депутатское кресло можно узнать на сайте ЦИК, уточнили в пресс-службе. Однако на момент написания материала информацию найти не удалось.

С 8 июня все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют возможность приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 часов 27 июня 2017 года.

Выборы состоятся 28 июня текущего года. 

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