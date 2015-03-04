ВЫБОРЫ – важнейший патриотический акт Свежий выпуск 754

Академия как авторитетное общественно-научное объединение, представляющее ведущих ученых и инженеров, известных специалистов производства, руководителей крупных компаний и организаций, научно-исследовательских институтов, обратилась к Нурсултану Назарбаеву с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Главы государства.

В докладе об итогах деятельности академии за отчетный период особо отмечено, что научно-инженерный корпус страны вносит достойный вклад в развитие экономики, в успешную реализацию Государственной программы по индустриально-инновационному развитию страны и Стратегии «Казахстан-2050». От имени ученых РАЕН желаем казахстанским ученым дальнейших успехов.



Бари АМОЕВ, руководитель КФХ «Барс», Северо-Казахстанская область:

– Однозначно утверждаю: в случае если ныне действующий Президент выставит свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, ему обеспечена полная и безоговорочная поддержка со стороны всех североказахстанских аграриев. Ведь благодаря именно политике Нурсултана Абишевича в Казахстане созданы оптимальные условия для ведения бизнеса. Решительно пресекая любые попытки стороннего вмешательства в дела предпринимателей, он дал реальную гарантию инвесторам. Это, пожалуй, самое главное для нас, сельхозтоваропроизводителей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Мною, например, в оснащение крестьянско-фермерского хозяйства «Барс» вложен миллиард тенге. И все мои коллеги по аграрному сектору испытывают такие же настроения, не случайно в СКО так широко применяются прогрессивные технологии, обеспечивается самая высокая отдача гектара. И потому у кормила государства мы видим только Нурсултана Назарбаева – человека, неуклонно стоящего на защите интересов отечественного товаропроизводителя, давшего нам твердую уверенность в будущем.



Абдималик НЫСАНБАЕВ, доктор философских наук, академик:

– Представители всех этносов нашей страны выразили мнение о целесообразности проведения выборов Президента Казахстана. Нам есть чем гордиться. Независимость страны преобразила не только экономику и социальную сферу, она преобразила людей. Мы стали свободны в выборе политических, религиозных, нравственных и моральных ценностей. Развивая лучшие традиции веротерпимости, Президент Нурсултан Назарбаев с успехом организовал проведение в Казахстане I Всемирного конгресса мировых религий. Астану посетил с государственным визитом Папа Римский Иоанн Павел II. Ни одно государство на постсоветском пространстве не получило столь высокого признания. Строительство столицы создало новые рабочие места, привнесло инновации в строительную индустрию и инвестиции в экономику. Все эти свершения стали возможны благодаря инициативам и дальновидности Главы государства. Именно поэтому я желаю, чтобы Президент Нурсултан Назарбаев вновь баллотировался на президентских выборах и победил.



Алибек АСКАРОВ, писатель, генеральный директор Национальной библиотеки РК:

– Недавно в библиотеке прошла международная конференция, посвященная 10-летию Uосударственной программы «Культурное наследие», явившейся грандиозным гуманитарным проектом. В ходе форума выступавшие особо отмечали, что данная программа – это бесценный дар Президента своему народу, его огромный вклад в сокровищницу не только национальной, но и мировой культуры. Благодаря целенаправленной политике Главы государства мы уверены в своем будущем, расширяем гуманитарный потенциал нации, занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения, укрепляем межконфессиональные и межнациональные отношения. Считаю, что наша главная задача – это всемерная поддержка Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поэтому я полностью поддерживаю решение о проведении президентских выборов и как приверженец его политического курса прошу его вновь баллотироваться. В победе нашего Лидера не сомневаюсь. Мы все должны голосовать за свое мирное и лучшее будущее.



Бактыбек ТАУБАЕВ, профессор кафедры экономической теории и государственного управления АГУ им. Х. Досмухамедова:

– В условиях сложной экономической ситуации в мире страна должна быть готова к любым глобальным изменениям. А реализуемые в Казахстане проекты станут гарантом стабильности развития. К примеру, в Атырауской области за пять лет индустриальной программы введены в действие 35 объектов на общую сумму 76 миллиардов тенге. Произведено продукции на 33 миллиарда тенге, основная часть которых приходится на аграрный сектор. Только по этим данным можно говорить об эффективной экономической политике.

Естественно, мировой кризис так или иначе затронет нашу страну, но, с другой стороны, это проверит наши способности противостоять вызовам. Тем более что озвученная программа «Нұрлы жол» создает все предпосылки для сплочения казахстанцев как по-настоящему трудового народа. Поэтому поддерживаю мнение коллег о необходимости проведения выборов и обращаюсь к Президенту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру. С именем Елбасы мы связываем свое будущее.



Юрий БИРЮКОВ, приемосдатчик груза и багажа станции Кокшетау:

– Сейчас весь мир переживает очередную волну кризиса. Никто точно не знает, как долго он протянется. Однако государству необходимо быть готовым к любым трудностям, поэтому важно, чтобы руководил им в это время опытный и мудрый человек. Считаю, что лучшей кандидатуры на пост Президента, чем Нурсултан Назарбаев, вряд ли можно представить. Только он может повести страну дальше верным курсом, обозначенным в Стратегии «Казахстан-2050». Если провести выборы сейчас, то потом можно будет дальше заниматься укреплением позиций Казахстана и развитием его экономики. К тому же наша страна готовиться проводить ЭКСПО-2017. Елбасы уделяет огромное внимание этому масштабному мероприятию, благодаря которому обновится инфраструктура нашего региона. Считаю, что руководить страной должен Нурсултан Назарбаев – человек волевой, мудрый и пользующийся авторитетом всего мирового сообщества. Тогда каждый гражданин чувствует себя защищенным и уверенным в своем будущем.



Геннадий БАЛАЕВ, актер Русского театра драмы им. М. Лермонтова, народный артист РК:

–Я, коренной казахстанец, родился в Актюбинске, учился в Санкт-Петербурге. Счастлив, что живу на этой земле, в Алматы, где состоялся как личность и профессионал. Уверен, и знаю об этом не понаслышке, что наша республика сегодня – самая прогрессивная на территории СНГ. В стране гармонично развиваются все сферы жизни общества, в том числе и культура. Нурсултан Абишевич не раз посещал наш театр, он знает почти всех актеров по фамилиям и именам, и это приятно. При поддержке Президента Казахстана произошла и коренная реконструкция театра. Наш Президент – это лидер глобального масштаба, к его мнению прислушиваются в ведущих странах. Казахстан ассоциируется в мире с именем Нурсултана Назарбаева. Я часто бываю в Москве и Санкт-Петербурге, где деятели культуры с большим уважением отзываются о нем. Убежден, что Нурсултан Назарбаев, которого любят и поддерживают казахстанцы, должен баллотироваться на пост Президента РК.



Виктор ДЕЙМУНД, руководитель ОО «Скаутское движение Казахстана» и ОО «Союз «Чернобыль», Павлодар:

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – пример истинного патриотизма. В трудные годы становления независимости Глава молодого государства взял на себя ответственность за будущее страны. Благодаря его муд­рости и мужеству республика заняла достойное место на политической карте мира.

Глава государства все время повторяет, что любовь и забота о процветании Родины начинается с самых малых вещей – с заботы о своей семье, доме, дворе. Наши скауты посвящают много времени благоустройству и наведению чистоты, посадке деревьев и цветов, в том числе на территориях домов престарелых, других муниципальных учреждений. Помогают они также детям, людям, страдающим тяжелыми недугами, пожилым.

Такие добродетели, как неравнодушие и отзывчивость, пропагандирует и наш Президент. Мы просим Нурсултана Абишевича Назарбаева дать согласие на участие в выборах. Ведь с его именем мы связываем будущее страны.



Ирина САВЧЕНКО, экономист, Костанай:

– Полностью поддерживаю инициативу о проведении выборов Президента в 2015 году, поскольку уверена, что это еще больше сплотит наш казахстанский народ и укрепит положение страны в условиях политической и экономической нестабильности в мире. Очень надеюсь, что Глава государства выдвинет свою кандидатуру. Только с нашим Президентом мы сможем и дальше достигать успехов, увеличивать темпы экономического роста, реализовать программу «Нұрлы жол» и Стратегию «Казахстан-2050». Я надеюсь, что все мы пойдем на выборы и проголосуем за Нурсултана Абишевича.

Молодежь – будущее страны, не раз отмечал Нурсултан Назарбаев. Именно на молодое поколение Глава государства возлагает большие надеж­ды. Сегодня в Казахстане создаются молодежные организации, разрабатываются программы развития. В нашем городе строят дома для молодых семей, поддерживают молодых предпринимателей. Я лично считаю, что курс, который проводит наш Президент, в нынешних мировых реалиях – это наиболее предпочтительный и эффективный курс для всей страны.



Моисей ГОЛЬДБЕРГ, заслуженный работник культуры, руководитель еврейского культурного центра Астаны «Алеф», кавалер российской государственной награды – медали А. Пушкина:

– В любой эпохе возникают моменты, когда каждый человек должен проявить свою гражданскую активность, стать на защиту свободы, высших духовных и нравственных ценностей, поддержать тот государственный статус, которым живет страна. Особенно, когда усиливаются угрозы экономического спада, вероломного проявления экстремизма, когда безумная корысть одних плодит бедность, бездушие и нарушает гармонию благополучной жизни части гражданского общества. Будучи участником Отечественной войны, а затем и мирного сражения за большой хлеб Казахстана, считаю необходимым выразить глубочайшую признательность нашему Президенту, рулевому корабля мира и благополучия, за то, что, пройдя темень многих перестроек, опаснейшие рифы, преодолевая уйму тяжелейших проблем, наш Нурсултан Абишевич вывел Казахстан на высшие ступени благополучия. И было бы хорошо, если бы он принял участие в предстоящих президентских выборах и дальше возглавлял Казахстан.



Александра КОЛПАКОВА, член этнокультурного объединения «Червона рута», поселок Дарьинское Западно-Казахстанской области:

– Мне, преподавателю истории, отлично известна высокая цена согласия и стабильности и то, чем чреваты разлад и межнациональные распри. Нам всем нужно беречь и хранить атмосферу добрососедства и толерантности, общность истории, культуры и языка, которые Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев называет главными завоеваниями независимого Казах­стана. Мои земляки отлично понимают, что сложившаяся в мире обстановка требует сплоченности и единения. Поэтому столь своевременно предложение Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента. Как очень верно отметил Глава государства в посвященном выборам обращении, «в период нарастания мирового экономического кризиса народу нужна уверенность в завтрашнем дне».

Эту уверенность придает нам выверенный и мудрый курс преобразований, намеченных Лидером нации. Поэтому всей душой поддерживаю обращенную к Елбасы просьбу – выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы.



Серик АБИЛЬХАСАНОВ, помощник бригадира плавильщиков Актюбинского завода ферросплавов:

– За годы независимости наша страна добилась больших преобразований во всех сферах жизни. И эти достижения я напрямую связываю с дальновидной, мудрой политикой Лидера нации. Им обозначены четкие ориентиры перед страной на ближайшие десятилетия. Все они наполнены одним смыслом: улучшением качества жизни каждой казахстанской семьи.

Я – металлург. Сегодня на моем заводе происходят такие инновационные преобразования, которые завтра реально отразятся на росте благополучия не только работников предприятия, но и экономики всей страны. Мы находимся на гребне новой технологической волны благодаря индустриальной программе, инициированной Президентом. На заводе запущен плавильный цех, аналога которому нет в мире. А ведь такие долгосрочные стратегические направления обозначены Главой государства почти во всех секторах экономики, которые нужно воплощать. Поэтому на предстоящих президентских выборах более достойного кандидата, чем Нурсултан Назарбаев, я не вижу.