Выборы - важнейший патриотический акт Статьи 1102

Выборы рассматриваются как средство, которое позволит нам развести две электоральные кампании – президентские и парламентские выборы, выпавшие на 2016 год, что противоречит Конституции.



К тому же следующий год, по прогнозам экспертов, будет сложным для мировой экономики, и поэтому необходимо эффективно завершить часть важных программ уже в нынешнем году и, не отвлекаясь, продолжить реализацию намеченных планов, претворяя в жизнь инициированные Президентом меры по нейтрализации последствий мирового экономического кризиса.



"Это непростые вопросы. Их решение требует от всех граждан и исполнительной власти всех уровней консолидации сил для выполнения намеченных программ по выходу из кризиса", – отметил Глава государства в своем Обращении к народу Казахстана.



Сабит КАРАБАЕВ, вице-президент ТОО "Нур Жайлау", Костанайская область, представитель ОЮЛ "Мясо-молочный союз Казахстана":

– Трудовой коллектив нашего сельскохозяйственного предприятия проведение внеочередных выборов Президента страны воспринял как своевременное и обусловленное рядом объективных причин решение. Сегодня в условиях сложной геополитической ситуации и мирового экономического кризиса нам всем необходимо консолидировать усилия, при этом выборы Президента могут еще больше сплотить народ, чтобы в непростое время совместно дать достойный ответ на возникающие вызовы времени.

Если говорить об отечественном агропромышленном комп­лексе, то очевидно, что развитию этого сектора экономики Глава государства уделяет особое внимание. В антикризисной программе "Нұрлы жол" Лидер нации отметил необходимость дальнейшей поддержки АПК, малого и среднего бизнеса на селе, защиты внутреннего рынка, обозначил конкретные шаги для реализации данных поручений. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне, в том, что под руководством нашего Президента мы и дальше сможем идти намеченным курсом и воплощать в жизнь задуманные планы.



Ахылбек КУРИШБАЕВ, председатель правления АО "Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина":

– Решение Главы государства о проведении досрочных президентских выборов со стороны соотечественников получило большую поддержку людей разных возрастов, профессий в различных регионах страны. У каждого из них своя причина, но смысл один. Сегодня для всех казахстанцев самое главное – мирная, стабильная жизнь и развитая экономика. В этом большая заслуга Президента нашей страны. Кроме того, проведение досрочных выборов имеет юридический аспект и экономический характер. Это означает, что если они будут проведены в 2015 году, то решится правовой вопрос – в один год не должны проходить парламентские и президентские выборы. А что касается экономики: когда во всем мире бушует кризис, для нас подушкой безопасности станет программа "Нұрлы жол", которая должна быть успешно реализована, это станет защитой от воздействия внешних факторов. Многотысячный коллектив Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина поддерживает решение о проведении президентских выборов в 2015 году.



Алия БЕККУЖИЕВА, председатель ОО "Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области":

– В Казахстане созданы лучшие на всем пространстве СНГ условия для ведения бизнеса, принимаются меры государственной поддержки: снимаются бюрократические барьеры, запрещаются ненужные проверки. За эти годы бизнес окреп, казахстанцы поверили в свои силы, доверяют механизмам развития. Даже в самых отдаленных селах открываются магазины, парикмахерские, пекарни и мастерские. Сельчане осваивают земли, выращивают продукцию, востребованную на рынке.

Предприниматели – та часть общества, которая станет надежной опорой государства. Поэтому для нас важна последовательность курса, проводимого государством, стабильность и предсказуемость. Мы уверены, что Казахстан может достичь поставленных целей. Решение Президента о проведении выборов Главы государства в этом контексте видится весьма важным. Объединившись, нам предстоит воплотить в жизнь задачи, исходящие из новой экономической политики "Нұрлы жол".



Лео ШИК, член Ассамблеи народа Казахстана, Усть-Каменогорск:

– Решение Главы государства о проведении выборов в нынешнем году – знаковое событие, направленное на стабилизацию экономических процессов. И очень важно, что с инициативой их проведения выступила Ассамблея народа Казахстана – институт всенародного представительства, авангард гражданского общества.

Наша страна – это большой, крепкий дом мира и согласия. Независимость сплотила нас, не разделяя по национальностям и религиозным принадлежностям. В то время как в разных уголках планеты бушуют военные и политические конфликты, Казахстан являет собой островок внутриполитической стабильности и межнационального согласия. Под мудрым и взвешенным руководством Лидера нации казахстанский народ приступил к реализации задач новой экономической политики "Нұрлы жол". И именно сейчас необходима демонстрация единства народа, навеки связанного общей исторической судьбой. Мы хотели бы, чтобы Президент выставил свою кандидатуру на выборах, чтобы Казахстан и далее шел путем развития и стабильности.



Тойган ИХСАНОВА, швея, Атырау:

– Я работаю швеей на производстве с 2012 года – с тех пор, как на базе старого химзавода было создано современное предприятие по выпуску мешкотары из полипропилена. Президент, выступая на расширенном заседании Правительства, поставил задачу перед всеми госорганами и руководителями предприятий не сокращать рабочие места. Я убеждена, что говорил он это, зная о мыслях и чувствах простых рабочих.

Для нас самое главное, чтобы была работа и выплачивалась вовремя зарплата. А мы стараемся быть ответственными и добросовестно трудимся. Потому что понимаем: от вклада каждого из нас зависит успех производства. И если предприятие будет прибыльным, то и государству будет лучше – больше будет отчислений в бюджет. На эти средства можно будет построить больше школ, больниц и дорог. Так что мы полностью поддерживаем решение Главы государства о проведении президентских выборов, так как это соответствует не только законодательству, но и экономическим интересам страны, а значит, и всех нас. Просим Президента принять участие в выборах. Уверены, что Вы одержите победу.



Джафар МАХМУТОВ, почетный гражданин Павлодара, руководитель и старейшина азербайджанского областного этнокультурного центра "Ватан":

– То, что в стране принято решение о внеочередных президентских выборах, – вовсе не случайно. Сегодня спады мировой экономики и непредсказуемая геополитика расшатывают благополучие многих стран и не могут не оказать влияния на нашу страну. И поэтому народ Казахстана должен проявить и продемонстрировать свою веру в будущее страны, а Глава государства – продолжить курс на реализацию ранее намеченных реформ и программ.

Инициатива о проведении выборов имеет под собой и другую платформу. Казахстан стал образцом в мире в контексте общественного согласия и стабильности. Благодаря Нурсултану Назарбаеву АНК как уникальный общественный институт прочно вошел в нашу жизнь, и на его счету много хороших дел. Ассамблея народа Казахстана, созданная Президентом РК, всегда поддерживает все его начинания. А Глава государства делает все, чтобы Казахстан успешно развивался и далее.



Замза КОДАР, директор НИИ социальных и гендерных исследований КазГЖПУ, доктор философских наук, член Экспертного совета Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК:

– Я рада, что Глава государства одобрил инициативу о проведении президентских выборов. Надеюсь, Нурсултан Назарбаев выставит свою кандидатуру. Президент делает много для развития страны, и, в частности, во многом благодаря его усилиям реализуется гендерная политика. Именно по его инициативе в 1995 году был создан Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике, который позднее был преобразован в Национальную комиссию при Президенте. Сегодня он работает как консультативно-совещательный орган для выработки эффективных мер по улучшению положения женщин, детей и семей. Казахстан подписал более 60 международных документов по правам человека, в том числе важные для гендерной политики. Много делается для поддержки материнства и женского предпринимательства. Для меня отрадно, что огромное внимание Президентом уделяется институту семьи.



Максим Раков, чемпион мира по дзюдо:

– Государство уделяет огромное внимание массовому спорту, и мы, спортсмены, чувствуем эту поддержку. Считаю, что наша страна выбрала правильный курс развития. Мы должны всемерно укреплять и поддерживать нашу стабильность.

Народ Казахстана живет в мире и согласии, и в этом большой вклад Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, что идея о проведении президентских выборов своевременна. От лица всех спортсменов нацио­нальной сборной страны по дзюдо поддерживаю эту инициативу. Также призываю всех своих соотечественников 26 апреля прийти на избирательные участки и сделать правильный выбор, проголосовать за стабильное будущее.



Светлана Подобедова, Олимпийская чемпионка:

– Сегодня, когда весь мир переживает сложный экономический кризис, наша страна благодаря вовремя принятым грамотным мерам испытывает его с наименьшими потерями. Поэтому и решение о проведении внеочередных президентских выборов я считаю своевременным и правильным. Это позволит в непростой для всех нас период сохранить стабильность и дальнейшее поступательное развитие экономики Казахстана. Только доверяя нашему руководству, мы сообща сможем преодолеть кризис.

Наше Правительство всегда поддерживало спортсменов, даже в самые сложные периоды мы чувствовали заботу руководства страны. У нас есть возможность тренироваться в самых комфорт­ных условиях, мы часто выезжаем на зарубежные соревнования и как никто другой знаем, с каким уважением и интересом относятся к Казахстану в других странах. Все эти годы мы доверяли руководству нашей страны, будем доверять и впредь. Я выбираю стабильность и дальнейшее процветание.



Узан ИСКАКОВ, заслуженный деятель РК, кавалер ордена "Құрмет", доктор экономических наук, профессор, член Евразийской ассоциации оценки качества образования:

– Обращение Лидера нации Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, где он выразил свое согласие на проведение президентских выборов 26 апреля 2015 года, без сомнения, стало важным политическим событием. Причем из двух предложений – референдума или выборов – Глава государства считает наиболее корректными, отвечающими требованиям Конституции, внеочередные выборы. Я уверен, что народ Казахстана поддержит нашего Президента. Более того, он уже поддержал, высказав свое «за» инициативе АНК.

Добавлю, что выборы – это всегда испытание на зрелость. Но в то же время это и новая возможность для преобразований, новый виток в развитии. Предстоящие выборы особенно важны в условиях мирового экономического кризиса, чтобы Казахстан под руководством Президента мог продолжить социально-экономическую политику, доказавшую свою эффективность, и войти в число 30 развитых государств мира.



Марат АХМЕТКАЛИЕВ, директор РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства здравоохранения и социального развития РК:

– Проведение выборов Президента в нынешнем году считаю гарантией дальнейшего последовательного пре­творения в жизнь сильной социальной политики нашего государства. Мы, работники медико-социальной сферы, пожалуй, как никто другой, знаем, сколько сил, энергии, средств сейчас выделяется для того, чтобы сократить отставание жизненного уровня наших инвалидов от международных стандартов, их системного интегрирования в жизнь общества. И в нынешнем году, несмотря на тяжелый мировой экономический кризис, наша страна выделяет около 100 миллионов тенге только на протезирование инвалидов и их социальную реабилитацию. Это реальная помощь людям с ограниченными возможностями, создание условий для их адаптации в обществе, а часто и возвращения к труду, к нормальной человеческой жизни. Уверен, что выражу мнение всех своих пациентов – наш Президент должен выдвинуть кандидатуру на выборах и продолжить свою работу! В этом мы видим залог лучшей жизни для всех казахстанцев.



Бекбулат МУКУШЕВ, заместитель председателя центрального совета ОО "Организация ветеранов РК":

– Сегодня мир накрыла новая волна мирового финансового экономического кризиса. Обострились геополитические конфликты, появились новые опасные зоны противостояния и угрозы. В такой непростой международной ситуации Казахстан, казахстанский народ должен быть сильным и сплоченным как никогда. Мы убеждены, что именно президентские выборы помогут стране консолидировать общество и уверенно двигаться вперед по пути "Нұрлы жол".



Аблай МЫРЗАХМЕТОВ, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана:

– Предприниматели Казахстана всегда поддерживали стабильность в стране, поступательное развитие экономики и политику государства, направленную на поддержку малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что предстоящая политическая кампания создаст мощный фундамент для реализации запланированных антикризисных мер, позволит всем ветвям власти, бизнес-сообществу вместе дать ответ предстоящим вызовам и достичь поставленных перед страной и народом задач.



Бахытбек СМАГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Поддерживаем решение Нурсултана Назарбаева о проведении президентских выборов в текущем году. Казахстанцам в этот электоральный период предстоит сделать исторический выбор, который предопределит будущее нашей страны. Это позволит консолидировать наше общество в такой не простой для всего мира период и создаст необходимые условия для реализации программы "Нұрлы жол", выполнения всех приоритетных задач в социально-экономической модернизации страны, нацеленной на укрепление стабильности и процветание нашей страны.



Нурлан ЕРИМБЕТОВ, президент Гражданского альянса Казахстана:

– Мир сейчас потрясают войны, социальные, политические, информационные конфликты, экономика многих стран, многих обществ терпит огромные убытки. Соответственно, и у людей складываются тревожные ожидания будущего. И сегодня в Казахстане все хотят объединиться. Мне кажется, что у Президента состоялся честный разговор с обществом, и оно его поняло. Гражданские активисты, очень многие политические деятели с пониманием отнес­лись к идее проведения выборов в 2015 году и всецело ее поддерживают. Кроме того, есть такой немаловажный фактор, что в 2016 году было бы сложно провести сразу две выборные кампании – президентскую и парламентскую – это могло создать некую сумятицу, я уже не говорю о затратах финансовых средств. Поэтому перенос президентских выборов на текущий год – решение оправданное.



Бахытжан ЕРТАЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК, Халық Қаhарманы

– Мы, ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан, решительно поддерживаем Главу государства в проведении выборов Президента РК. Казахстан стал центром стабильности, единства народов. Реализуются меры, нацеленные на стабилизацию и развитие как экономики, так и социальной сферы. Мы обращаемся к членам ветеранских организаций, всем гражданам нашей республики с призывом обязательно прийти на избирательные участки 26 апреля 2015 года и проголосовать за будущее нашей страны.