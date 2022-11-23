Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан

Политика
​Наталья Калашникова,заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, председатель Ассоциации кафедр АНК «Шаңырақ»​

Прошедшие выборы президента считаю историческими. Во-первых, потому, что они проходили в русле и контексте обозначенных Главой государства конституцион­ных политических реформ.

Во-вторых, выборы важны тем, что мы впервые избирали президента по новым правилам – на один семилетний срок. С этой инициативой выступил Касым-Жомарт Токаев в своем Послании. И результаты выборов подтвердили, что народ предложение Главы государства поддерживает.

Как очевидец и активный участник выборного процесса, я отметила, что на избирательных участках не было излишней заорганизованности, суеты. Серьезную подготовительную работу провели исполнительные органы власти.

Главные замечания наблюдателей всегда касались составления списков избирателей и предоставления каждому из них возможнос­ти исполнить свой гражданский долг. На этот раз граждане заранее были оповещены о выборах через самые различные каналы получения информации (вплоть до банковских приложений). Важное значение приобрела возможность изменения прописки и привязки ее к конкретному избирательному округу. Это важные шаги, которые дали возможность каждому отдать голос за своего кандидата.

Выборы прошли честно, прозрачно и транспарентно. Такая хорошая явка для Казахстана характерна. Она существенно отличается от явки в других государствах, особенно европейских. Это говорит о том, что тема выбора лидера тесно связана с надеждами на будущее и изменения к лучшему.

Победа Касым-Жомарта Токаева, конечно, была ожидаема, поскольку политические реформы народ сейчас связывает именно с ним, и уровень поддержки действующего Президента на выборах показал: граждане верят, что он и дальше будет работать над улучшением благосостояния казахстанцев, развитием экономики, повышением международного имиджа нашего государства.

Мандат доверия Президенту, который выдали казахстанцы на ближайшие семь лет, подтверж­дает уверенность гражданского общества в том, что реформы будут реализованы.

Если говорить о других кандидатах, то, конечно, в обществе имел место определенный скепсис по отношению к ним. Но Центризбиркомом оказывалось одинаково уважительное отношение ко всем штабам, в рамках законодательства создавалось единое информационное поле для возможности рассказать о своих программных установках. Хотя в обществе отмечают, что для раскрутки у них было мало времени, все же кандидаты смогли проявить себя, показать свое видение. Думаю, практически каждый нашел собственную нишу.

Что важно, предвыборные платформы кандидатов не дуб­лировались. По опыту других предвыборных кампаний мы видим, что главными темами абсолютно всех кандидатов были укрепление межэтнического согласия и молодежная политика. В данном случае ниши оказались более конкретными – национальные традиции, правовые возможности и культура, программы, направленные на улучшение жизни села, и так далее.

Набранные кандидатами голоса показали, что они способны и дальше участвовать в предстоящих выборах.

Стоит добавить, что альтернативность выборов и обеспечение прозрачности при их проведении сформировали определенный уровень доверия граждан к президентской электоральной кампании.

Что касается новой графы «против всех» в бюллетенях... Ее выбрали более 5% проголосовавших – это несколько сотен тысяч активных граждан, которые не стали просто игнорировать выборы, а пошли на участки и высказались таким образом. Это тоже очень важно.

Явка – гибкий инструмент. Есть исследования о том, что определенные категории людей не ходят на выборы, проявляют равнодушие к процессам, которые происходят в обществе, настроены аполитично. А введение этой графы способствовало приходу их на избирательные участки.

Они проголосовали против всех кандидатов, но сам факт того, что они проголосовали, – знак доверия к выборам. Это важная составляющая в развитии граж­данского общества и продвижения политических реформ. Так что я бы не стала относить эти 5% к «протестно настроенным».

Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан. И эта культура существенно растет. Работая в молодежной среде, я убедилась, и ряд соцопросов это показал, что чем грамотнее наши избиратели, тем выше уровень их гражданской активности. Поэтому хорошо, что государство много вкладывает в развитие образования и науки, в интеллектуальное развитие граждан.

О высоком уровне культуры свидетельствует ряд площадок, которые в том числе есть и в нашем вузе. В сентябре мы в ЕНУ создали научно-экспертный клуб Passionare, на встречах которого с участием авторитетных аналитиков, общественных деятелей, ученых разбираем конкретные ситуации и события.

В канун выборов прошло два таких заседания: мы говорили о роли молодежи в избирательном процессе и о социологии выборов, что еще раз показало формирование высокого уровня гражданской активности молодежи.

В предвыборной платформе действующего Президента есть важные акценты. Если раньше говорилось в основном об инвестициях в молодежь, о делах для молодежи, то теперь Президент четко обозначил: все программы должны развиваться при непосредственном участии самой молодежи. Это, считаю, повлия­ло на повышение уровня электоральной активности среди молодых людей.

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