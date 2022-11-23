Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан

Во-вторых, выборы важны тем, что мы впервые избирали президента по новым правилам – на один семилетний срок. С этой инициативой выступил Касым-Жомарт Токаев в своем Послании. И результаты выборов подтвердили, что народ предложение Главы государства поддерживает.
Как очевидец и активный участник выборного процесса, я отметила, что на избирательных участках не было излишней заорганизованности, суеты. Серьезную подготовительную работу провели исполнительные органы власти.
Главные замечания наблюдателей всегда касались составления списков избирателей и предоставления каждому из них возможности исполнить свой гражданский долг. На этот раз граждане заранее были оповещены о выборах через самые различные каналы получения информации (вплоть до банковских приложений). Важное значение приобрела возможность изменения прописки и привязки ее к конкретному избирательному округу. Это важные шаги, которые дали возможность каждому отдать голос за своего кандидата.
Выборы прошли честно, прозрачно и транспарентно. Такая хорошая явка для Казахстана характерна. Она существенно отличается от явки в других государствах, особенно европейских. Это говорит о том, что тема выбора лидера тесно связана с надеждами на будущее и изменения к лучшему.
Победа Касым-Жомарта Токаева, конечно, была ожидаема, поскольку политические реформы народ сейчас связывает именно с ним, и уровень поддержки действующего Президента на выборах показал: граждане верят, что он и дальше будет работать над улучшением благосостояния казахстанцев, развитием экономики, повышением международного имиджа нашего государства.
Мандат доверия Президенту, который выдали казахстанцы на ближайшие семь лет, подтверждает уверенность гражданского общества в том, что реформы будут реализованы.
Если говорить о других кандидатах, то, конечно, в обществе имел место определенный скепсис по отношению к ним. Но Центризбиркомом оказывалось одинаково уважительное отношение ко всем штабам, в рамках законодательства создавалось единое информационное поле для возможности рассказать о своих программных установках. Хотя в обществе отмечают, что для раскрутки у них было мало времени, все же кандидаты смогли проявить себя, показать свое видение. Думаю, практически каждый нашел собственную нишу.
Что важно, предвыборные платформы кандидатов не дублировались. По опыту других предвыборных кампаний мы видим, что главными темами абсолютно всех кандидатов были укрепление межэтнического согласия и молодежная политика. В данном случае ниши оказались более конкретными – национальные традиции, правовые возможности и культура, программы, направленные на улучшение жизни села, и так далее.
Набранные кандидатами голоса показали, что они способны и дальше участвовать в предстоящих выборах.
Стоит добавить, что альтернативность выборов и обеспечение прозрачности при их проведении сформировали определенный уровень доверия граждан к президентской электоральной кампании.
Что касается новой графы «против всех» в бюллетенях... Ее выбрали более 5% проголосовавших – это несколько сотен тысяч активных граждан, которые не стали просто игнорировать выборы, а пошли на участки и высказались таким образом. Это тоже очень важно.
Явка – гибкий инструмент. Есть исследования о том, что определенные категории людей не ходят на выборы, проявляют равнодушие к процессам, которые происходят в обществе, настроены аполитично. А введение этой графы способствовало приходу их на избирательные участки.
Они проголосовали против всех кандидатов, но сам факт того, что они проголосовали, – знак доверия к выборам. Это важная составляющая в развитии гражданского общества и продвижения политических реформ. Так что я бы не стала относить эти 5% к «протестно настроенным».
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан. И эта культура существенно растет. Работая в молодежной среде, я убедилась, и ряд соцопросов это показал, что чем грамотнее наши избиратели, тем выше уровень их гражданской активности. Поэтому хорошо, что государство много вкладывает в развитие образования и науки, в интеллектуальное развитие граждан.
О высоком уровне культуры свидетельствует ряд площадок, которые в том числе есть и в нашем вузе. В сентябре мы в ЕНУ создали научно-экспертный клуб Passionare, на встречах которого с участием авторитетных аналитиков, общественных деятелей, ученых разбираем конкретные ситуации и события.
В канун выборов прошло два таких заседания: мы говорили о роли молодежи в избирательном процессе и о социологии выборов, что еще раз показало формирование высокого уровня гражданской активности молодежи.
В предвыборной платформе действующего Президента есть важные акценты. Если раньше говорилось в основном об инвестициях в молодежь, о делах для молодежи, то теперь Президент четко обозначил: все программы должны развиваться при непосредственном участии самой молодежи. Это, считаю, повлияло на повышение уровня электоральной активности среди молодых людей.