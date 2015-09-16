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Выбрали лучших
Михаил ТЁ, Тараз
В традиционном состязании, целями которого являются активизация деятельности отечественных предприятий и организаций, повышение качества товаров и насыщение казахстанского рынка конкурентоспособной продукцией, приняли участие 53 жамбылских товаропроизводителя. Конкурсанты соревновались в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». Среди участников были как крупные компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке (ТОО «Казфосфат», АО «Жамбылгипс», ТОО «Жамбылская цементная производственная компания»), так и новички, впервые участвовавшие в конкурсе (кондитерский цех ИП «Гуль И. М.», крестьянское хозяйство «Зам-Зам», пчелокомплекс «Ара-тау» и другие.
В состав экспертной группы для оценки материалов и продукции, представленных на региональный конкурс, вошли представители Палаты предпринимателей Жамбылской области, областного филиала АО «НаЦЭкС», управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Жамбылской области, а также областного филиала партии «Нур Отан». Надо сказать, что выбрать победителей оказалось нелегко. С каждым годом увеличивается количество участников, а качество их продукции заметно повышается. Поэтому предварительно, до состязания, члены экспертной группы посетили конкурсантов непосредственно на местах, чтобы ознакомиться не только с выпускаемой продукцией, но и с производством и персоналом.
– В нашей области немало достойных компаний, чьи товары сегодня являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках, – отметила директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Карлыгаш Аралбекова. – В условиях жесткой конкуренции в рамках ЕАЭС и ВТО особенно важно сконцентрироваться на создании качественной и конкурентоспособной продукции. Наши бизнесмены сегодня должны не просто идти в ногу со временем, но и расти на опережение запросов своих клиентов.
На конкурсе-выставке были представлены продовольственные товары, одежда, обувь, мебель, строительные материалы и многое другое. Мероприятие сопровождалось концертной программой, подготовленной известными в области исполнителями и танцевальными коллективами.
В итоге из общего количества участников выбрали девять производителей, которым предстоит защищать честь области на рес­публиканском конкурсе. Так, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» победу одержало ТОО «Казфосфат», на втором месте оказалось ТОО «Гимарат Темир Бетон», диплом третьей степени достался ТОО «ACIG».
«Лучшие продовольственные товары», по мнению жюри, производит ТОО «Та-Мак», известное в стране и за рубежом своим брендом «Арзу». Второе место в этой группе присудили Бурненской молочной компании, а замыкает тройку лидеров ИП «Аханов».
ТОО «Арайстроймаркет-2003» признано победителем в номинации «Лучшие товары для населения». Ниже расположились ТОО «Энерджи-Тараз», выпус­кающее светодиодные светильники, и ТОО «Жасулан-флора», обеспечивающее декоративными цветами все регионы Казахстана. Обладатели призовых мест получили кубки и дипломы, остальные участники поощрены грамотами.
– Наша компания работает с 2003 года, – говорит заместитель директора ТОО «Арайстроймаркет-2003» Бейсен Жолболдиев. – На конкурсе мы представили продукцию, которую только недавно начали выпускать, – алюминиевые и биметаллические радиаторы. В данном конкурсе мы принимали участие впервые, и для нас это полезный и интересный опыт. Радует, что была показана продукция из всех десяти районов Жамбылской области. Верю, в Астане мы достойно представим наш регион, продемонстрировав всем, что наша область производит качественные импортозамещаю­щие товары, при изготовлении которых используются инновационные технологии.
В завершение конкурса состоялась ярмарка, где по сниженным ценам можно было приобрести кондитерские изделия ТОО «Ширинкомшарг», детскую одежду ТОО «Триана», горный мед кордайского пчелокомплекса «Ара-тау», сувениры ручной работы ТОО «Өнерсаудаүйі», постельное белье ТОО «Айвенго», куклы мойынкумской предпринимательницы Гульмиры Сманкуловой, сумевшей превратить свое хобби в прибыльный бизнес, и многое другое.

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