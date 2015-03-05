Выбрали лучшую из лучших 1427 Сауле МУСИНОВА, ДВД Павлодарской области

фото пресс-службы ДВД Павлодарской области

Конкурс проводился среди сотрудниц департамента и его структурных подразделений. Боролись за звание лучшей 11 участниц. Девушки представляли различные службы – следствие, миграцию, криминалистический отдел, кадры. Участницам предстояло показать свои знания и умения, эрудицию, блеснуть талантами и продемонстрировать кулинарные способности. На все эти испытания, которые состояли из 11 конкурсов, девушкам в погонах было отведено всего два часа.

В первом конкурсе «Дипломат» участниц проверяли на женскую смекалку. Ведущие задавали не только специализированные, но и шуточные вопросы. В испытании «Интеллектуалка» конкурсантки показали свою осведомленность в литературном творчестве. Из предложенных рифм они должны были сложить стихотворение.

Затем претендентки представили на суд жюри и зрителей свою домашнюю выпечку. Конкурс «Сладкая угроза фигуре» стал одним из самых сладких моментов мероприятия. На суд жюри конкурсантки представили настоящие чудеса кулинарии. Здесь было много разных вкусностей, начиная с блюд национальной кухни и заканчивая разнообразными салатами. Было очень красиво и, главное, вкусно.

Девушки не подкачали и в творческом конкурсе, где участницы выступали с музыкальными номерами, подготовленными дома. От души посмеять­ся зрителей заставило еще одно испытание. Девушки в конкурсе «Меткий стрелок» стреляли по шарам из игрушечного пистолета. Здесь жюри оценивало меткость участниц. Все девушки показали хорошие результаты.

Подлинно обаятельная женщина всегда естественна, лишена притворства, фальши и, конечно же, одета модно и со вкусом. Организаторы не стали отходить от традиции. Финалом всех испытаний стало дефиле участниц в вечерних платьях.

В зале царила потрясающая атмосфера. Болельщики – коллеги-полицейские горячо поддерживали девушек громкими аплодисментами.

По итогам всех испытаний по единогласному мнению жюри первое место в таком красивом конкурсе заняла самая юная участница – инспектор специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией лейтенант полиции Мадина Какабаева, которая блистала на сцене не только своей красотой, но и продемонстрировала смекалку и остроумие. Второе место досталось криминалисту УВД Аксу рядовой полиции Самире Бахшиевой. Третье завоевала инспектор ЦОУ УВД старший лейтенант полиции Куралай Мугадилова.

Были определены лучшие и в других номинациях. Все победительницы получили цветы и памятные подарки.