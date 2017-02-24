​Выбрано лучшее время

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Сергей Горбунов, Павлодар

На базе ПГУ им. С. Торайгырова прошла региональная конференция по обсуждению Программы конституционных реформ, а также Послания Президента РК народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В обсуждении приняли участие выпускники программы «Болашак», лидеры молодежных организаций, представители граж­данского общества и студенты. Модератором дискуссии выступил ректор ПГУ им. С. Торайгырова, выпускник программы «Болашак», доктор политических наук, профессор Арын Орсариев.

В ходе дискуссии участники конференции высказали свое видение программы реформ, связанных с перераспределением властных полномочий. Спикерами также отмечено, что время для осуществления подобных реформ подобрано как нельзя лучше, ведь с их началом можно говорить о следующем этапе развития демократического Казахстана в международной среде.

Как сказал Арын Орсариев, глобализация ставит перед странами определенный объем задач, с которыми сталкиваются все государства в современном мире. Сегодня мы видим, что это касается не только внешней политики государств, но и внутренней сферы, и именно сейчас настало время принимать управленческие решения, что и сделал Глава нашего государства.

Говоря о недавнем Послании Президента, ректор особое значение уделил предпринимательской активности в регионе. Приведя в пример ПГУ, руководитель вуза сказал, что, согласно задачам Послания, каждый регион должен предложить свою модель по развитию массового предпринимательства. Павлодарский государственный университет предлагает модель, в рамках которой свыше одной тысячи жителей областного цент­ра могут получить поддержку со стороны ПГУ через интеграцию в научно-производственную инфраструктуру университета. Таким образом, область в числе первых практически соединит науку и бизнес, тем самым дав мощный толчок развития всему региону.

Встреча прошла в формате конст­руктивного диалога, участники были единодушны в том, что предлагаемые Президентом реформы своевременны, они позволят мобилизовать общество в достижении поставленных задач, повысят эффективность государственного управления в стране. 

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