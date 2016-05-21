Выбраны главы 4 групп Комиссии по земельной реформе

Общество
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Талгат Исенов
На втором заседании Комиссии по земельной реформе в Астане были выбраны руководители 4 групп, передает Kazpravda.kz.

В начале мероприятия председатель комиссии, первый вице-премьер Правительства РК Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в регионах уже были проведены заседания общественных советов.

"В освещении первого заседания приняли участие 150 журналистов, которые подготовили 2 000 материалов. В колл-центр поступило 1 300 обращений. На сайте Bnews.kz идет прямая трансляция сегодняшнего заседания", – проинформировал Сагинтаев.

Далее члены комиссии выбрали руководителей 4 групп: по экономике, информационно-разъяснительной, по обеспечению прозрачности процедур и юридической.

Главой экономической группы был выбран бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев (другие предложенные кандидаты в лице экс-вице-премьера Ораза Джандосова и ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова взяли самоотвод).
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Юридическую группу возглавил президент фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан (мажилисмен Нуртай Сабильянов взял самоотвод).

Руководителем информационно-разъяснительной группы избрали бывшего депутата Мажилиса и экс-вице-министра образования Мурата Абенова (министр информации Даурен Абаев взял самоотвод).

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Главой группы по обеспечению прозрачности процедур был выбран общественник Дос Кушим.

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