Выбраны главы 4 групп Комиссии по земельной реформе

На втором заседании Комиссии по земельной реформе в Астане были выбраны руководители 4 групп, передает Kazpravda.kz.
В начале мероприятия председатель комиссии, первый вице-премьер Правительства РК Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в регионах уже были проведены заседания общественных советов.
"В освещении первого заседания
приняли участие 150 журналистов, которые подготовили 2 000 материалов. В колл-центр поступило 1 300 обращений. На сайте Bnews.kz идет прямая трансляция сегодняшнего заседания", – проинформировал Сагинтаев.
Далее члены комиссии выбрали руководителей 4 групп: по экономике, информационно-разъяснительной, по обеспечению прозрачности процедур и юридической.
Главой экономической группы был выбран бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев (другие предложенные кандидаты в лице экс-вице-премьера Ораза Джандосова и ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова взяли самоотвод).
Юридическую группу возглавил президент фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан (мажилисмен Нуртай Сабильянов взял самоотвод).
Руководителем информационно-разъяснительной группы избрали бывшего депутата Мажилиса и экс-вице-министра образования Мурата Абенова (министр информации Даурен Абаев взял самоотвод).
Главой группы по обеспечению прозрачности процедур был выбран общественник Дос Кушим.