Выбрасывать еду – все равно, что воровать ее у бедных! Свежий выпуск 2440 Олег ТАРАН

Хлеба – налево, хлеба – направо

А ведь практически всех их можно было бы спасти, потому что, по разным данным, от 30 до 50% производимых на земном шаре продуктов ежегодно отправляется на свалку.

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, люди ежегодно выбрасывают более 1,3 млрд тонн еды. Помимо прямого ущерба это причиняет и огромный вред окружающей среде, ведь каждый год для производства продуктов, которые впоследствии не потребляются, тратится объем воды, равный годовому расходу такой большой реки, как Волга, что приводит к выбросу 3,3 млрд тонн парниковых газов в атмосферу, и почти 30% пахотных земель планеты используется зря. Годовой ущерб от такого расточительства составляет 750 млрд долларов.

«Сорят» едой в разных странах, но особенно «преуспевают» в этом наиболее богатые из них. Например, по данным английских исследователей, жители Туманного Альбиона выбрасывают в год 17 млн тонн еды, то есть третью часть всей приобретаемой ими пищи, стоимостью от 8 до 16 млрд фунтов стерлингов. При этом специалисты утверждают, что по меньшей мере половина выбрасываемой еды является неиспорченной и съедобной.

Столь масштабный перевод продуктов связан с нарушением условий хранения, правилами, запрещающими продажу просроченных продуктов и расточительством потребителей. Именно они, по данным Biffa – одной из крупнейших британских фирм, занимающихся переработкой мусора, сегодня выбрасывают больше, чем супермаркеты и индустрия производства пищевых продуктов вместе взятые. Их «вклад» в помойку составляет примерно треть всей выбрасываемой еды. По оценке перерабатывающего лондонского предприятия East London Community Recycling Partnership, каждая семья выкидывает около 2,7 кг продовольствия на душу в неделю.

В свою очередь индустрия производства пищевых продуктов, которая изготавливает полуфабрикаты, сэндвичи, консервы и бакалейные товары, выб­расывает по крайней мере 1 млн тонн продовольствия в год, а супермаркеты и магазины – 500 тыс. тонн. При этом лишь небольшая часть выбрасываемого поступает в благотворительные общества. Так, Tesco – доминирующая торговая продовольственная сеть в Великобритании, отправила на свалку 131 тыс. тонн продуктов, в основном продовольственных. Сеть Sainsbury’s, которая сбывает излишки продуктов более чем 400 благотворительных организаций, тем не менее отправила на свалку 91 тыс. тонн отходов, из которых как минимум 70 тыс. тонн были продуктами питания.

Второе место после Великобритании по растрате еды занимает США (от 25 до 40% от производимого и покупаемого). Разные правительственные источники указывают, что порядка 17 млн тонн продовольствия на сумму от 20 до 165 млрд долларов в год оказывается на мусорных свалках, хотя 25% этих продуктов могли бы быть съедены людьми, и накормить при этом можно было бы 250 тыс. человек. Или их можно было бы скормить животным, превратить в компост или энергию. Стоимость же транспортировки и закапывания этих отходов составляет более 175 млн долларов в год.

Еще больше выбрасывают немцы – около 20 млн тонн пищевых отходов. Одну треть этого объема отсортировывают уже в процессе производства, другую – выбрасывают гастрономия и розничная торговля, оставшуюся часть отправляют в мусор непосредственно в домашних хозяйствах.

В Германии продукты питания в магазинах дешевле, чем в других странах Евросоюза. Одна из причин тому – жесткая конкуренция на рынке, вынуждающая супермаркеты снижать цены и выставлять на полки только безупречный, по крайней мере внешне, товар. По этой причине на полках нет места помятому пакету молока или немного почерневшему банану. Из-за такого жесткого отбора розничная торговля теряет ежегодно один процент оборота, то есть 1,5 млрд евро.

На 39 млрд евро в год выбрасывают продуктов итальянцы. И это несмотря на кризис. Еда портится в 40% случаев по причине неопытности хозяек, нежелания проводить массу времени на кухне и из-за неправильного планирования покупок. Иными словами, по причине рассеянности, неумения и неправильных расчетов. При этом, по данным исследований, 60% опрошенных выбрасывают еду на помойку раз в неделю, 48% выбрасывают испорченные продукты в компостные ямы, а 20% отдают их в корм животным. И лишь 4% передают продукты в благотворительные организации. А ведь, сократив количество пищевых отходов в Италии, можно было бы решить проблемы с голодом в такой стране, как Эфиопия.

Но если с темпераментными итальянцами все понятно, то отчего разбрасываются едой «горячие финские парни»? Правда, их объемы не так значительны – от 120 до 160 тыс. тонн. При этом подсчитано, что каждый финн в среднем выбрасывает 23 кг абсолютно съедобной еды.

Оказывается, более чем в половине случаев люди выбрасывают еду из-за того, что «она слишком долго лежала в холодильнике», а 38% считают, что «еда плохо пахнет». При этом 72% населения испытывают при выбрасывании угрызение совести. Больше всего от этого страдает молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, которые также выбрасывают еду меньше других возрастных категорий.

А вот в подверженной кризису Греции обратная картина: там наибольшее количество пищи выбрасывает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. В отличие от людей, старше 55 лет, которые практически ничего не выбрасывают.

Хотя ради справедливости нужно отметить, что граждане в основном знают, что можно предпринять, дабы уменьшить количество отходов, однако есть и те, которым все равно. Например, 20% граждан ходят по магазинам без списка необходимых продуктов, а также 17% не употребляют в последующие дни приготовленную впрок еду. Есть и такой удручающий факт: только 8% греков выбрасывают еду в специальные контейнеры для ее последующей переработки в компост.

Шведские «эстеты» ежегодно выбрасывают «некрасивой» еды на 6 млрд долларов. Одного только мяса выкидывают порядка 9 тыс. тонн. А еще они упрямо не желают кушать кривую морковь или огурец.

Шведские фермеры даже взбунтовались против навязываемых им стандартов длины, толщины и изгиба для овощей, потому что это противоречит человеческой морали, и требуют, чтобы их власти отказались от сумасшедшего использования этих стандартов. По их мнению, такое небрежное отношение к еде в случае его широкого распространения – это прямой путь к глобальной катастрофе.

Даже для не очень-то богатой Мексики эта проблема актуальна. Цены на продукты питания здесь растут, проблема голода в стране стоит довольно остро. И все же, несмотря на это, на помойку попадает до 800 тыс. тонн продовольствия.

Происходит подобное по причине неэффективности менеджмента и маркетинга. Часть запасов успевает сгнить, даже не попав на рынок, фрукты и овощи не пакуют, рефрижераторов не хватает. Виноваты также и спекулянты, которые придерживают продукты, дожидаясь повышения цен. Таким образом, на крупнейшем в мире продовольственном рынке ежедневно на помойку выбрасывают тонны овощей и фруктов.

Продукты на свалке оказываются и в результате так называемых торговых «войн». Например, так поступают французы из-за того, что испанские фермеры демпингуют, в разы снижая цены на фрукты и овощи. Причем иногда они идут даже на мошенничество: при содействии непатриотичных местных посредников наклеивают на свою продукцию этикетку «Сделано во Франции». Доведенные до отчаяния французы идут на силовые меры и блокируют проезд испанским фурам с фруктами и овощами и выкидывают всю их продукцию «за борт».

Кроме того, подсчитано, что каждый француз ежегодно выбрасывает от 20 до 30 кг пищи, а все это выливается в конечном итоге в финансовые потери для национальной экономики на сумму 12–20 млрд в год.



Остановить рост отходов

Первой в этой ситуации опомнилась Европа, где основное содержимое свалок – как раз пищевые отходы. Было подсчитано, что ежегодно на каждого европейца приходится около 300 кг различного мусора, идущего на свалки. При этом две его трети – продовольственные продукты, пригодные для пищи.

Европарламент предлагает до 2020 года сократить пищевые отходы наполовину. Сторонники резолюции ЕП указывают, что впервые эта проблема вышла на такой уровень, и призывают Еврокомиссию действовать быстро и сознательно.

Чтобы снизить количество отходов вдвое, авторы резолюции предлагают решать проблему в комплексе, то есть начиная с фермы и заканчивая обеденным столом в каждом доме. Также в Евросоюзе намерены поощрять развитие небольших предприятий, занятых сельскохозяйственным производством, так как они приспособлены работать для удовлетворения нужд местного населения.

Поступают предложения о пересмотре сроков годности продуктов. Вместо привычных «использовать до», «продать до» и т. п. предлагается установить единую систему оповещения покупателей о сроке годности продукта. Правда, есть опасения, что такая инициатива может вызвать волну возмущений среди потребителей, опасающихся за свое здоровье.

Евродепутаты выступают и за запрет утилизации остатков пищи в отвалах, где сегодня около 40% занимают различные биологические отходы. Самым лучшим методом утилизации считается создание компостов.

Британское агентство Wrap при поддержке Женского института (Women’s Institute) проводит разъяснительную кампанию среди населения, в ходе которой специалисты призывают планировать свое питание, покупать продукты строго по составленному списку, чтобы не брать лишнего. Также британцам предложат использовать при приготовлении блюд все неиспорченные продукты. Для этой цели специалисты изучили рецепты, которые использовались во время Первой мировой войны, когда нужно было экономить продукты.

Национальная ассамблея Франции единогласно проголосовала за принятие нового закона, призванного бороться с расточительным использованием продуктов. Отныне все французские супермаркеты будут обязаны не выбрасывать непроданную продукцию, а передавать ее в благотворительные фонды, в сельхозпредприятия на кормление животных или отправлять на компост. Помимо данного запрета французское правительство вводит также обязательные ознакомительные мероприятия в школах, которые должны будут воспитать в детях необходимую привычку более бережного обращения к еде.

А в Португалии, где по некоторым подсчетам почти миллион жителей испытывают серьезные финансовые затруднения и не всегда могут обеспечить себя едой, благотворительность стала незаменимым способом помочь им. Ею занимается волонтерская организация Re-Food, одна из целей которой – сделать Лиссабон первым городом в мире, где не будет выбрасываться еда. Re-Food действует, по словам самих сотрудников, на микролокальном уровне. Они договорились с местными ресторанами и кафе о том, что после закрытия те будут отдавать им оставшуюся еду. Некоторым владельцам ресторанов нравится такой подход, потому что им не приходится выбрасывать остатки пищи. Начав с одного человека, одного помещения и около 30 ресторанов, согласившихся вносить пожертвования, спустя всего лишь полтора года организация объединяла 100 волонтеров, имела 2 собственных помещения и сотрудничала со 150 ресторанами, кафе и магазинами, которые с радостью участвовали в проекте. Ситуация с продовольствием в Португалии ухудшается, и волонтерские программы помогают многим.

В США же провели исследование системы маркировки продуктов питания и пришли к выводу, что она полностью несовершенна. Согласно результатам опроса, путаница в сроках годности приводит к тому, что 9 из 10 американцев выбрасывают еду без необходимости. Такие этикетки, как «употребить до», на самом деле не означают, что при наступлении указанной даты продукт портится, и вовсе не являются показателем его свежести. Было подсчитано, что около 80% дат, указывающих срок годности продукта, являются приблизительными, а не точными. Люди должны уделять больше внимания тому, как они хранят еду, а не тому, как скоро она должна быть использована, советуют специалисты. В качестве рекомендаций для исправления нынешней системы маркировки продуктов питания эксперты предлагают сделать этикетки со сроком годности невидимыми, а также указывать на них дополнительные способы обработки продуктов.



Люди, вы забыли о Боге!

Проблема приобрела такую остроту, что даже великий понтифик не смог остаться в стороне. Больше года назад на традиционной общей аудиенции, состоявшейся на площади Святого Петра, Папа Римский Франциск обратился к многочисленным паломникам с проповедью, посвященной «культуре отходов».

«Культура отходов делает нас безразличными по отношению к продуктам, к тому, что мы выбрасываем их, как мусор. Это, – подчеркнул понтифик, – тем более возмутительно, что повсюду в мире многие страдают от голода и недоедания».

Он отметил, что когда-то наши предки внимательно следили за тем, чтобы не выбрасывать ничего из оставшейся пищи. Но под влиянием потребительства люди привыкли к излишеству и ежедневно выбрасывают пищу, истинную ценность которой порой уже не понимают, хотя она выходит далеко за рамки чисто экономических параметров.

«Еда, которую мы выбрасываем, – подчеркнул Папа Франциск, – это пища, украденная со стола бедных и голодных! Я призываю всех поразмышлять над этим, чтобы, всерьез взявшись за данную проб­лему, выявить пути и способы, которые могли бы стать двигателем солидарности с наиболее нуждающимися!»

Он напомнил о евангельском чуде умножения хлебов, когда Иисус накормил толпу народа пятью хлебами и двумя рыбами. «Евангельское предание, – сказал Папа, – говорит нам о том, что когда пища распределяется поровну, солидарно, каждый получает необходимое, каждая община может пойти навстречу нуждам самых бедных».



