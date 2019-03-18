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Выбрасывай с умом
Михаил Бортник, депутат Сената Парламента РК, руководитель депутатской группы «Өңір»
Казахстан в этом плане не исключение. Благодаря экономическому и демографическому росту неуклонно повышается уровень потребления казахстанцев и как следствие – рост количества отходов. Однако за прошедшие годы в стране практически не развивалась мусороперерабатывающая отрасль: распространена самая простая схема утилизации: образуемые отходы без предварительной переработки направляются для захоронения на полигоны и свалки. Объем захороненных ТБО уже составляет порядка 100 млн тонн.