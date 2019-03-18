​Выбрасывай с умом

Казахстан в этом плане не исключение. Благодаря экономическому и демографическому росту неуклонно повышается уровень потребления казах­станцев и как следствие – рост количества отходов. Однако за прошедшие годы в стране прак­тически не развивалась мусороперерабатывающая отрасль: распространена самая простая схема утилизации: образуемые отходы без предварительной переработки направляются для захоронения на полигоны и свалки. Объем захороненных ТБО уже составляет порядка 100 млн тонн.

Для сравнения: в Швеции уровень переработки отходов дос­тигает 99%. Более того, страна импортирует мусор для переработки из соседних стран. По данным шведской ассоциации по управлению отходами Avfall Sverige, 50,6% отходов перерабатывается вторично, 48,6% сжигается для производства энергии и лишь 0,8% отправляется на полигоны. В управлении отходами участвуют все. При этом сферы ответственности четко разделены. Рядовые жители отвечают за домашнюю сортировку мусора и его доставку в ближайшие пункты сбора. Муниципалитеты несут ответственность за весь сбор городского мусора – того, который производят не только обычные горожане, но и рестораны, магазины и офисы. Города занимаются его транспортировкой на перерабатывающие заводы. Каждый муниципалитет имеет детальный план действий по управлению отходами. В нем прописана подробная информация, как он намерен сокращать количество отходов и уменьшать опасность, которую они представляют. Подготовка к вторичному использованию отходов – также часть муниципальной ответственности.

На мой взгляд, проблемы мусороперерабатывающей сферы Казахстана объясняются рядом факторов. В первую очередь отсутствовала четкая государственная стратегия развития отрасли. По сути, отрасли как таковой не существовало. Это дестимулировало регионы по внедрению современных технологий управления отходами. Местные исполнительные органы шли по пути наименьшего сопротивления – захоронению ТБО без переработки.

За последние годы в решении данной проблемы наметился значительный прогресс. Переломным моментом здесь можно считать Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», в котором он поставил четкую задачу по внедрению современных методов утилизации и переработки твердых бытовых отходов с широким ­вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса. Продолжение реализации данного поручения должно стать одним из приоритетов в деятельности и нового Кабинета министров.

Депутаты Сената – члены депутатской группы «Өңір» с учетом остроты проблемы настаивали на необходимости принятия государственной программы в области управления ТБО, устанавливающей целевые индикаторы, источники и объемы финансирования. Это позволит обеспечить комплексный подход, определяющий основные направления государственной политики.

Другой проблемой является законодательное обеспечение в области управления ТБО. В целях совершенствования законодательства представляется целесообразным создать более благоприятные нормативно-­правовые условия для применения традиционных механизмов экономического стимулирования предпринимательской деятельности в сфере переработки отходов, а также ввести на законодательном уровне специальные механизмы сбора и переработки отходов принуждающего и стимулирующего характера.

Так, в рамках внесения попра­вок в Экологический кодекс введен запрет на захоронение на полигонах некоторых видов отходов. С 2016 года не допускается захоронение ртутьсодержащих ламп и приборов, лома металлов, отработанных масел и жидкостей, батарей, электронных отходов. С 2019 года вступил в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. С начала 2021 года аналогичный запрет будет введен на захоронение строительных и пищевых отходов.

В настоящее время Министерством энергетики в рамках Концепции нового Экологического кодекса введется работа по выработке предложений по стимулированию бизнеса в части инвестирования в зеленые технологии.

Таким образом решается еще одна задача – экономическая привлекательность переработки отходов для предпринимателей.

Взаимосвязанным с вышеуказанными вопросами является создание соответствующей инфраструктуры. Это многофакторная проблема: приведение полигонов в соответствие с санитарными нормативами, внедрение современных сортировочных и перерабатываю­щих технологий от мусорных контейнеров до заводов, приобретение соответствующего транспорта.

В качестве примера стоит отметить положительный опыт Астаны в области управления отходами. Во-первых, столичный полигон – единственный в Казахстане, соответствующий всем экологическим нормативам. Действует мусороперерабатывающий комплекс мощностью 300 тыс. тонн в год, где отходы подвергаются сортировке, переработке и брикетированию. В городе реализуется пилотный проект по организации системы раздельного сбора отходов по двум фракциям: «сухое» (бумага, пластик, стекло, металл) и «мокрое» (пищевые отходы), а также проект по переработке органической фракции.

Считаю, что местные исполнительные органы способны добиться значительного прогресса в развитии сферы переработки отходов, работая в тесной связке с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства, опираясь на опыт Астаны. Несомненно, соответствующая работа в регионах ведется, однако требуется более комплексный подход, охватывающий все стороны проблемы.

Отдельного рассмотрения требует развитие управления отходами в сельских населенных пунктах. Как правило, аулы и села характеризуются относительно малым объемом образуемых отходов и большими расстояниями, что отражается на экономической целесообразности. Проблему усугубляют самостийность и неузаконенность большинства полигонов.

Острым является вопрос формирования тарифов на вывоз, переработку и утилизацию ТБО. По данным Министерства энергетики, сетка тарифов сформирована на уровне от 120 до 550 тенге на одного жителя. Однако для предпринимателей существующий тариф покрывает лишь эксплуатационные расходы, не позволяя вкладывать в развитие. Ситуация непростая, но требующая решения. Необходимо рассмотреть возможность повышения тарифов либо их субсидирования. При этом повышение тарифов должно прямым образом отразиться на качественном улучшении ситуации. Начинать нужно с крупных городов с постепенным продвижением вглубь региона.

Информационно-пропагандистская работа и разъяснение среди населения о необходи­мости сортировки мусора – еще один актуальный вопрос. Важно прививать культуру раздельного сбора ТБО. Большая работа здесь ложится на акиматы, КСК, управляющие компании и учебные заведения. Возможно, надо законодательно определить ответственность граждан за сортировку собственных отходов.

Люди должны понимать и принимать социальную ответственность за чистую экологию, окружающую среду без мусора. Конституция страны утверждает целью государства – охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. В свою очередь мы как граждане Казахстана должны приложить максимум усилий для того, чтобы оставить нашим потомкам комфортную экологически безопасную среду обитания.