Выбрать своих героев

318
Александр Бри

Новый сезон общенационального проекта «100 новых лиц» стартовал в конце февраля 2021 года. За месяц, отведенный на прием заявок для участия в проекте, организаторам поступило 2 790 анкет со всех регионов Казахстана по семи сферам деятельности – наука и инновации, культура и спорт, бизнес, медицина, общест­во, образование, а также по новому направлению – экологии.

Теперь начался один из финальных этапов проекта – общенародное онлайн-голосование. Проголосовать за своих кандидатов казахстанцы могут с 25 марта до 1 апреля 2021 года.

Для этого пользователям необходимо найти на сайте 100janaesim.ruh.kz страницу участника, которого они хотят поддержать, пройти авторизацию посредством социальных сетей или через e-mail и проголосовать.

С одного IP-адреса можно голосовать только за одного человека в каждой категории. Число голосов, отданных за участника, отображается в его анкете на сайте. В случае выявления нарушений или фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта.

Победителями проекта станут участники, набравшие наибольшее количество баллов во время голосования и отобранные авторитетным жюри, состоящим из видных общественных деятелей, представителей культуры, спорта и предпринимателей. В нынешнем году среди членов жюри также победители проекта прошлых лет, добившиеся значительных успехов.

Проект «100 новых лиц Казах­стана» – это истории конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальнос­тей, которые добились успеха за годы независимости. Инициатором проекта в 2017 году стал Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Цены на бриллианты упали на 10% за год
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Сколько колледжей в Казахстане
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]