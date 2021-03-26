Новый сезон общенационального проекта «100 новых лиц» стартовал в конце февраля 2021 года. За месяц, отведенный на прием заявок для участия в проекте, организаторам поступило 2 790 анкет со всех регионов Казахстана по семи сферам деятельности – наука и инновации, культура и спорт, бизнес, медицина, общест­во, образование, а также по новому направлению – экологии.

Теперь начался один из финальных этапов проекта – общенародное онлайн-голосование. Проголосовать за своих кандидатов казахстанцы могут с 25 марта до 1 апреля 2021 года.

Для этого пользователям необходимо найти на сайте 100janaesim.ruh.kz страницу участника, которого они хотят поддержать, пройти авторизацию посредством социальных сетей или через e-mail и проголосовать.

С одного IP-адреса можно голосовать только за одного человека в каждой категории. Число голосов, отданных за участника, отображается в его анкете на сайте. В случае выявления нарушений или фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта.

Победителями проекта станут участники, набравшие наибольшее количество баллов во время голосования и отобранные авторитетным жюри, состоящим из видных общественных деятелей, представителей культуры, спорта и предпринимателей. В нынешнем году среди членов жюри также победители проекта прошлых лет, добившиеся значительных успехов.

Проект «100 новых лиц Казах­стана» – это истории конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальнос­тей, которые добились успеха за годы независимости. Инициатором проекта в 2017 году стал Елбасы Нурсултан Назарбаев.