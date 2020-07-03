Выданный по госпрограмме кредит потратили не по назначению в Карагандинской области
Айдана Демесинова
Нецелевое использование выделенного по госпрограмме кредита выявили в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.
"Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нецелевого использования одним из крестьянских хозяйств Бухар-Жырауского района бюджетного кредита в размере более 26 млн тенге, выделенного КФ АО "Аграрная Кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Агробизнес" на приобретение маточного поголовья лошадей", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится досудебное расследование.