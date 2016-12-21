Выдавать визы в Казахстане будут МИД и МВД

Министерство иностранных дел РК передало функцию оформления виз в Министерство внутренних дел РК. Об этом сообщил Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, передает Kazpravda.kz
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"Полномочия по оформлению приглашений от юридических и физических лиц на въезд иностранцев в Казахстан переходят в ведение Министерства внутренних дел Казахстана. Результатом этого станет существенное облегчение процесса оформления приглашений, так как он будет осуществляться не только в Астане и Алматы, но и во всех областных центрах в подразделениях миграционной полиции", – сказал министр.
Сотрудники МВД РК уже прошли соответствующее обучение и готовы работать по новым правилам.
Вместе с тем МИД продолжит оформление приглашений от внешнеполитических ведомств, дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, а также международных организаций и их представительств.
В соответствии с новыми Правилами, визы будут подразделяться на 3 типа (ранее 14): "А" – дипломатическую, служебную и инвесторскую, "В" – для краткосрочного пребывания, "С" – для долгосрочного пребывания.
Будут также модифицированы категории и кратности выдаваемых виз, перечень необходимых документов для приглашения будет сведен к минимуму.
Изменения также затронули визы для семей иностранных дипломатов, аккредитованных в Казахстане, учебные визы, визы для лиц, работающих в Международном финансовом центре "Астана" и других.