Выдайте компенсацию!

Жители Карагандинской области не могут получить деньги за утилизацию старых автомобилей.

Автовладелец Инибек Калиев из Сарани – один из тех, кто не получил компенсацию за утилизацию автохлама. Еще в январе он сдал два своих стареньких автомобиля «Жигули» на завод по переработке вышедших из эксплуатации транспортных средств. Он находится рядом с Карагандой, на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».

Здесь ему выдали справку о приеме машин, позже на мобильный телефон пришло сообщение с подтверждением, но денежной компенсации нет до сих пор.

– Мне за мои «Жигули» должны заплатить 440 тысяч тенге, то есть по 220 тысяч тенге за каждую машину, – рассказывает Инибек Калиев. – Я знаю, что людям, которые сдавали автомобили на утилизацию раньше меня, деньги на банковский счет перечисляли через два дня. А я уже больше восьми месяцев жду, но компенсации все еще нет.

Автовладелец рассказывает, что несколько раз обращался в компанию «Жасыл даму», которая стала правопреемником ТОО «Оператор РОП» и сейчас занимается вопросами утилизации старого автотранспорта. Но безрезультатно. Там ему не объяснили, почему задержали выплату компенсации, но попросили подождать.

– Еще я звонил в Министерство экологии, – продолжает авто­владелец. – Там мне объяснили, что сейчас все счета арестованы, поскольку идет расследование уголовного дела ТОО «Оператор РОП». Поэтому компенсацию за автомобили никто выдать не может. Надо ждать, пока следствие закончится. Но мы же в этом не виноваты! Люди, как положено по закону, сдали свои автомобили! Значит должны получить деньги!

Говоря «мы», Инибек Калиев имеет в виду и себя, и десяток товарищей по несчастью, с которыми держит связь через группу в WhatsApp. Один из них – житель Караганды Дмитрий Календа. В начале нынешнего года он сдал на утилизацию свой «Москвич», но положенной компенсации в 220 тысяч тенге не получил.

– Недавно появилась информация о том, что до конца сентября начнется выплата компенсации, – говорит Дмитрий Календа. – Не знаю, это правда или нет. Но в любом случае мы почти девять месяцев ждали и еще неделю подождем. А потом начнем жаловаться и требовать свои деньги.

В Карагандинской области более 100 человек ждут, когда им выплатят компенсации или выдадут скидочные сертификаты на покупку новых автомобилей. Люди не понимают причин задержки и связывают это с проблемами, которые возникли у завода по утилизации транспорта и сельхозтехники Recycling Company. Поскольку именно сюда со всего Казахстана поступают все машины, сданные на переработку.

Предприятие, которому нет аналогов во всем Центрально-Азиатском регионе, сейчас простаивает. С февраля нынешнего года завод не принимает авто­хлам и не производит его утилизацию. Шредерный комплекс европейского производства, способный утилизировать до 50 тыс. автомобилей в год, превращая их в металлолом, остановлен. Из поч­ти 300 работников предприятия две трети уволены или отправлены в отпуска без содержания.

– Это связано с тем, что на протяжении семи месяцев Антикоррупционная служба ведет расследование фактов хищения денег в компании по утилизации отходов ТОО «Оператор РОП», – объясняет председатель правления ТОО «Recycling Company» Умиджон Абдуллаев. – Оно является нашим контрагентом. В рамках расследования на все наши счета, имущество и готовую продукцию – лом, сырье, отходы черных металлов, цинк, печное топливо, металлокорд, пластик, резиновая крошка, сплавы и вторичное сырье – наложены аресты. Работа предприятия парализована.

Руководство обратилось в прокуратуру и Антикоррупционную службу с просьбой снять аресты со счетов. Ведь они препятствуют предпринимательской деятельности и создают социальную напряженность – почти 200 человек остались без работы и дохода. Однако пока завод ответов не получил.

Антикоррупционная служба действительно расследует уголовное дело против экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко. Ее подозревают в хищении 20 млрд тенге через механизм завышения стоимос­ти утилизационного сбора. В АО «Жасыл даму» об этой ситуации знают.

В компании отмечают, что выплата компенсаций за автохлам остановилась из-за проверок правоохранительных органов и из-за процесса по передаче полномочий от ТОО «Оператор РОП». Однако теперь он подходит к завершению.

«Передача прав и обязательств ТОО «Оператор РОП» в части возмещения скидочных сертификатов и выплаты денежных компенсаций владельцам транспортных средств за сдачу их на утилизацию находится на стадии завершения, – сообщают в пресс-службе АО «Жасыл даму». – K концу сентября планируется осуществление денежных компенсаций».

Кроме того, по данным компании, будет продлено действие сертификатов на скидку при покупке новых автомобилей, выданных с 19 января 2021 года по 18 января 2022-го, потому что срок годности многих из них уже истек. Он составлял 1 год.

Что же получается? Если верить АО «Жасыл даму», то люди, сдавшие на утилизацию свои машины, скоро получат причитающиеся им деньги. Но останется проблема с переработкой автохлама. Ведь пункты приема забиты старыми машинами. А карагандинский завод не принимает их и не режет на металлолом.