Статьи Выдающиеся голоса 4 октября 2022 г. 0:00 Наталия Хомс Слушатели оперной академии Astana Opera стали финалистами V Международного конкурса вокалистов Евы Мартон. Молодые исполнители Гульдана Алдадосова и Динмухамед Кошкинбаев удостоились чести выступить в грандиозном гала-концерте в сопровождении оркестра Венгерской государственной оперы. Одно из престижнейших мировых оперных состязаний проводится в Будапеште с 2014 года и нацелено на выявление и поддержку молодых талантливых певцов из разных стран. – Сам факт, что мы приняли участие в конкурсе такого уровня, уже можно воспринимать как победу, – говорит учащаяся Международной оперной академии Гульдана Алдадосова. – Поэтому возможность выйти в финал и выступить на исторической сцене Большого зала Академии Ференца Листа – настоящий подарок судьбы. Я исполнила вальс Джульетты из оперы Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» и арию Эльвиры из оперы В. Беллини «Пуритане». Второй участник от Международной оперной академии, лауреат Х Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой Динмухамед Кошкинбаев в финале выступил с речитативом Онегина «Вы мне писали…» из одноименной оперы П. Чайковского и арией Энрико из оперы Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур». – Каждый выход на сцену в рамках конкурсной программы был ответственным и стал для нас настоящим экзаменом, – говорит Динмухамед. – В рамках вокального соревнования довелось познакомиться с представителями авторитетного жюри – настоящими профессионалами, признанными в мировом музыкальном сообществе. Особая торжественная обстановка, сильнейшие конкурсанты, приехавшие в Будапешт из разных стран, соревновательная, но все же душевная атмосфера, пронизанная лучшими музыкальными произведениями, гордость за то, что мы представляли не только себя, но и нашу академию, страну, – таковы впечатления от участия. Естественно, есть горечь, что не стали победителями, однако высокий профессиональный уровень певцов, вошедших в первую тройку, не вызывает никаких сомнений. Конкурс проходил в несколько этапов. Чтобы попасть в первый тур, необходимо было пройти отбор, прислав видеозаписи своих выступлений. 132 певца из 38 стран подали заявки на участие, 50 из них боролись за звание победителя. В число финалистов вошли 12. Обладателем главного приза стал тенор из России, работающий в Берлинской опере, Андрей Данилов. Ему же был вручен специальный приз «Дебют в Astana Opera», который дает возможность принять участие в качестве приглашенного солиста в репертуарных постановках театра в текущем или будущем сезонах. Стоит отметить, что главный вдохновитель конкурса и по совместительству председатель жюри Ева Мартон высоко оценила уровень подготовки участников оперного состязания. – Это был финал выдающихся, экстраординарных голосов. Мы услышали чудеса, – подчеркнула оперная дива. Международная оперная академия Astana Opera – учебная площадка, помогающая начинающим исполнителям совершенствовать свое мастерство при поддержке лучших преподавателей со всего мира. Проект, реализуемый на ее базе, имеет важное значение в части подготовки высокопрофессиональных кадров для оперной сцены. Пред. След. Пред. След.