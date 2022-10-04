Выдающиеся голоса

Слушатели оперной академии Astana Opera стали финалистами V Международного конкурса вокалистов Евы Мартон.

Молодые исполнители Гульдана Алдадосова и Динмухамед Кошкинбаев удостоились чести выступить в грандиозном гала-концерте в сопровождении оркестра Венгерской государственной оперы.

Одно из престижнейших мировых оперных состязаний проводится в Будапеште с 2014 года и нацелено на выявление и поддерж­ку молодых талантливых певцов из разных стран.

– Сам факт, что мы приняли участие в конкурсе такого уровня, уже можно воспринимать как победу, – говорит учащаяся Международной оперной академии Гульдана Алдадосова. – Поэтому возможность выйти в финал и выступить на исторической сцене Большого зала Академии Ференца Листа – настоящий подарок судьбы. Я исполнила вальс

Джульетты из оперы Ш. Гуно «Ромео и Джульет­та» и арию Эльвиры из оперы В. Беллини «Пуритане».

Второй участник от Международной оперной академии, лауреат Х Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой Динмухамед Кошкинбаев в финале выступил с речитативом Онегина «Вы мне писали…» из одноименной оперы П. Чайковского и арией Энрико из оперы Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

– Каждый выход на сцену в рамках конкурсной программы был ответственным и стал для нас настоящим экзаменом, – говорит Динмухамед. – В рамках вокального соревнования довелось познакомиться с представителями авторитетного жюри – настоящими профессионалами, признанными в мировом музыкальном сообщест­ве. Особая торжественная обстановка, сильнейшие конкурсанты, приехавшие в Будапешт из разных стран, соревновательная, но все же душевная атмосфера, пронизанная лучшими музыкальными произведениями, гордость за то, что мы представляли не только себя, но и нашу академию, страну, – таковы впечатления от участия. Естественно, есть горечь, что не стали победителями, однако высокий профессиональный уровень певцов, вошедших в первую тройку, не вызывает никаких сомнений.

Конкурс проходил в несколько этапов. Чтобы попасть в первый тур, необходимо было пройти отбор, прислав видеозаписи своих выступлений. 132 певца из 38 стран подали заявки на участие, 50 из них боролись за звание победителя. В число финалистов вошли 12.

Обладателем главного приза стал тенор из России, работающий в Берлинской опере, Андрей Данилов. Ему же был вручен специальный приз «Дебют в Astana Opera», который дает возможность принять участие в качестве приглашенного солиста в репертуарных постановках театра в текущем или будущем сезонах.

Стоит отметить, что главный вдохновитель конкурса и по совместительству председатель жюри Ева Мартон высоко оценила уровень подготовки участников оперного состязания.

– Это был финал выдающихся, экстраординарных голосов. Мы услышали чудеса, – подчеркнула оперная дива.

Международная оперная академия Astana Opera – учебная площадка, помогающая начинающим исполнителям совершенствовать свое мастерство при поддержке лучших преподавателей со всего мира. Проект, реализуемый на ее базе, имеет важное значение в части подготовки высокопрофессиональных кадров для оперной сцены.