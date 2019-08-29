​Выдающийся вклад Казахстана

В честь этой знаменательной даты, которую в мире отмечают 29 августа – в день закрытия в 1991 году Семипалатинского ядерного испытательного полигона, Министерство иностранных дел Казахстана, Информационное Бюро ООН в РК и КазНУ им. аль-Фараби организовали «круглый стол». Участниками заседания стали представители дипломатических миссий и международных организаций, научного, академического и гражданского сообщества, молодежных объединений.

Представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в РК Властимил Самек открыл встречу, зачитав пос­лание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В нем напоминалось, что на казахстанской земле было проведено свыше 450 испытаний, последствия которых даже спустя десятилетия по-прежнему ощущаются.

«Это событие имеет более широкий смысл: оно посвящено памяти всех жертв ядерных испытаний, где бы они ни проводились, – говорилось в письме Генерального секретаря ООН. – Наследие ядерных испытаний – это не что иное, как разрушение. Поэтому главное предназначение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заключается в том, чтобы не было новых жертв, и процесс ядерного разоружения продвигался вперед».

Генеральный секретарь ООН в своем послании вновь обратился с призывом подписать и ратифицировать ДВЗЯИ ко всем государствам, которые еще не сделали этого. «В мире, где нарастает напряженность и углубляются разногласия, от этого зависит наша коллективная безопас­ность», – заключил Антониу Гутерриш.

Экс-министр иностранных дел, первый Постоянный представитель РК при ООН Акмарал Арыстанбекова подчеркнула, что для Казахстана представляют особое значение вопросы ядерного разоружения, нераспространения и запрещения ядерных испытаний, к решению которых наше государство с момента своего вступления в ООН имеет непосредственное отношение.

– Первый Президент

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года привлек внимание мирового сообщест­ва к проблемам последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Он, в частности, отмечал, что совокупная мощь взорванных на полигоне ядерных зарядов, от которых пострадало более полумиллиона человек, в сот­ни раз превышает мощнос­ти тех устройств, что были источниками бед в Хиросиме и Нагасаки, – отметила Акмарал Арыстанбекова.

Она также остановилась на подробностях принятия в 1997 году Генассамблеей ООН специальной резолюции «Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, экологии и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане», инициированной нашей страной. Документ помог привлечь внимание и помощь мирового сообщест­ва в ликвидации тяжелых последствий ядерных испытаний на этом полигоне.

Учитывая чувствительность вопроса, казахстанские дипломаты тогда предложили сбалансированный текст проек­та резолюции, в котором не было каких-либо политических дискуссионных положений. Он был сконцентрирован на гуманитарной помощи населению Семипалатинского региона. Акмарал Хайдаровна пояснила, что любая страна, которая вносит резолюцию, представляет ее на неофициальное рассмотрение всем странам – членам ООН, проводит консультации, встречи и разъяснения с послами. Однако проект, сконцентрированный лишь на гуманитарной помощи, все равно вызвал неоднозначное и сдержанное отношение ряда государств.

Только благодаря авторитету Нурсултана Назарбаева, который во время визита в США в ноябре 1997 года обсудил этот вопрос с вице-президентом США Альбертом Гором, американские дипломаты согласились рассмотреть предложенный Казахстаном проект резолюции и вместе над ним поработать. В конце концов в результате трудных переговоров удалось согласовать приемлемые формулировки.

В итоге документ был единодушно принят 16 декабря 1997 года – в день нашей независимости – на пленарном заседании 52-й сессии Генассамблеи ООН.

Руководитель представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков продолжил тему безопасности и напомнил, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, соглас­но которой 29 августа был объяв­лен Международным днем действий против ядерных испытаний, призывает шире и активнее информировать общество о последствиях испытаний ядерного оружия и необходимости их прекращения.

– С инициативой принятия этой резолюции выступил Казахстан, чтобы закрепить в истории дату 29 августа 1991 года как день закрытия Семипалатинского ядерного полигона, – сказал он. – С середины XX века в мире было произведено почти 2 тысячи ядерных испытаний, четверть из них прошла на территории Казахстана. Их разрушительные последствия выходят за пределы национальных границ.

На встрече отмечалось, что подписание Первым Президентом Указа о закрытии Семипалатинского полигона, отказ от ядерного арсенала, создание зоны, свободной от ядерного оружия в Цент­ральной Азии, открытие международного Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ и другие глобальные инициативы служат высоким устремлениям Казахстана за безъядерный мир в ХХI веке.

Принятая по инициативе Казахстана Универсальная декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, активные усилия по развитию Проекта АТОМ, а также инициатива о создании Глобального антиядерного движения – это выдающийся вклад нашей страны в укрепление международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения.