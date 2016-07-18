Выделенные на благоустройство реки 170 млн тенге похитили в Шымкенте

Национальное бюро по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении руководства ГУ "Отдел строительства Шымкент", подрядной компании ТОО "Строй Сервис-7" по хищению бюджетных денег в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В общей сложности было похищено порядка 170 млн тенге, выделенных в 2013 году на благоустройство русла реки Бадам в Шымкенте. Похищенные деньги были обналичены через несуществующие предприятия и распределены между соучастниками преступления. По данному факту руководитель названного государственного учреждения Бухарбаев задержан и с санкции суда заключен под стражу.
В свою очередь руководители ТОО "Строй Сервис-7" Орашев и Шимиров, а также сотрудник технадзора Смаханова дают признательные показания и принимают меры по погашению причиненного ущерба. Ими уже частично возмещены 50 млн тенге.
В настоящий момент досудебное расследование продолжается.