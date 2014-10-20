Экономика Выделенные на МСБ 100 млрд тенге полностью освоены холдингом "Байтерек" – Бишимбаев Эльмира Киргеева

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" полностью освоил средства, выделенные из Национального фонда Казахстана на поддержку малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение председатель правления холдинга Куандыка Бишимбаева.



"Шесть месяцев назад из Национального фонда были выделены 100 миллиардов тенге. Эти средства осваивались по линии фонда "Даму" через предоставление кредита банками второго уровня. Конечные условия для заемщика составили 6% на их проекты на срок не более 10 лет. По истечении 6 месяцев 100% выделенных средств освоено, даже чуть больше, так как и банки предоставили свои собственные средства для реализации данной программы", – сообщил он.



В результате реализации данной программы, отметил он, профинансировано 437 проектов. Половина из выделенных средств, а именно 50 млрд тенге, направлены на новые проекты, остальные 50% использованы банками для рефинансирования ранее выданных кредитов, чтобы улучшить условия ведения бизнеса для предпринимателей. Так, рефинансированы 144 заемщика на 27 млрд тенге.



"В рамках программы не менее 25 миллиардов тенге направлены в сферу производства пищевой промышленности. Это сделано для того, чтобы повысить продовольственную безопасность на фоне различных событий, происходящих вокруг нас, чтобы поддержать соотечественников", – сказал он.



Бишимбаев отметил, что кредит под 6%, выдаваемый на 10 лет, – это практически нулевая процентная ставка, так как среднегодовой уровень инфляции в Казахстане примерно 6–8%. Поэтому предприниматель быстро сможет окупить полученные кредитные ресурсы. Ранее, заметил Бишимбаев, таких условий не предоставляли.



"В результате (на выделенные Нацфондом средства – Прим. автора) было создано 4,5 тыс. новых рабочих мест, 23 абсолютно новых предприятия. Рефинансирование по старым проектам составило 27 миллиардов тенге. Значит 73 – были абсолютно для новых проектов, что соответствует нашей направленности", – рассказал глава правления.



По отраслевому разрезу лидирует пищевая промышленность, на втором месте – производство стройматериалов, кроме того, в рамках программы профинансированы проекты в химической отрасли, машиностроении и других.



"По нашим подсчетам, новые профинансированные предприятия выдадут государству практически 7 миллиардов тенге в виде налогов в бюджет. За 20-летний период, по нашим оценкам, предприниматели выплатят в бюджет 250 миллиардов тенге. Стоит сказать, что все средства по данной программе не только окупятся, но и вернутся дополнительно в виде новых налогов. Через 20 лет будет создано 13 000 новых рабочих мест", – прогнозирует Бишимбаев.

