Выделенные на покупку ноутбуков деньги присвоили чиновники в пяти регионах РК
Айдана Демесинова
В пяти регионах Казахстана расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищений бюджетных средств. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Хотелось бы отметить, что в 5 регионах страны расследуется 6 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищений бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе "Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты", - сообщил следователь.
По его словам, средства были выделены как неотложные нужды, в связи с переходом образовательного процесса в онлайн формат, для обеспечения компьютерной техникой учащихся школ, в том числе из малообеспеченных семей.
"Данные досудебные расследования зарегистрированы на оснований актов внутреннего государственного аудита. Досудебные расследования продолжаются. Будут назначаться соответствующие экспертизы в целях установления сумм причиненного ущерба", - добавил Бигайдаров.
Он отметил, что с начала года Антикоррупционной службой зарегистрировано порядка 650 досудебных расследований. Задержано 60 должностных лиц. Применена мера содержания под стражей в отношении 58 лиц.