Выделенные на сельхозсубсидии 50 млн тенге украли в Алматинской области

Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 миллионов тенге из бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области и других должностных лиц.

«Они по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 млн тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы» путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости», – раскрыли детали дела в Антикоре.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.