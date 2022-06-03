Выделенные на водопровод 340 млн тенге похитили в Аксу

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявил факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в городе Аксу, сообщает Kazpravda.kz.

"Руководитель Отдела строительства города Аксу Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером", - проинформировали в АФМ.

Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали "Ерең еңбегі үшін".

Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы, отметили в Агентстве.