​Выделены гранты

31 марта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» заключило по ним договоры. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе цент­ральных коммуникаций сообщил председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Нурлан Утешев. По его информации, с момента завершения заседания комиссии менеджеры ЦПГИ провели работу по детализации календарных планов и бюджетов.

«Каждый из проектов имеет большую значимость для общества, и мы заинтересованы в их качественной реализации», – подчеркнул Нурлан Утешев.

Среди победителей – республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас ұлан», общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Казахстана» и региональные организации.

Одним из НПО, получивших грант, стал общественный фонд «Право». Как отметила его руководитель Ольга Рыль, они намерены заниматься с детьми, находящимися в конфликте с законом, осужденными несовершеннолетними и возвращающимися из мест лишения свободы.