​Выдержим любые испытания

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Абдиманап БЕКТУРГАНОВ, ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, член-корреспондент НАН РК

Несомненно, обращение Президента страны к нации затронуло интересы различных слоев населения – бюджетников, пенсионеров, предпринимателей, сельских тружеников, рабочих. В эти дни все казахстанцы, и стар, и млад, обращают взор на Елбасы, именно от него ждут ответов на самые актуальные вопросы времени. И Глава государства, как всегда, оправдал ожидания соотечественников. В нынешнем Послании Президента изложен конкретный план действий на ближайшую перспективу, определен ряд стратегических направлений, по которым должна двигаться страна в условиях турбулент­ности в мировой экономике.

Полностью согласен с тезисом о том, что кризис нужно не просто преодолевать, а искать возможности для роста. В связи с падением цен на нефть и другие ресурсы новым драйвером экономического развития станет несырьевой обрабатывающий сектор. Нужно развивать и поддерживать те отрасли, которые дадут наибольший эффект, уходить от сырьевой направленности. Внутренних резервов в стране достаточно, есть широкий потенциал и в промышленнос­ти, и в сельском хозяйстве. Частные инициативы выходят на первый план, будут созданы благоприятные условия для увеличения доли малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

Отрадно, что несмотря на кризис, государство продолжит оказывать социальную поддержку населению. Вырас­тут зарплаты учителей, врачей, соцработников. На мой взгляд, главное, что мы должны уяснить из выступления Лидера нации, – жить по средствам, эффективно трудиться во благо общества. Мне, как представителю сферы образования, особенно импонирует призыв Президента к молодежи активно осваивать рабочие специальности. Стартующий в 2017 году проект «Бесплатное профтехобразование для всех», надеюсь, обретет большую популярность среди нынешних школьников.

Суть упреждающей антикризисной программы Глава государства выразил формулой «Три Р»: рост, реформы, развитие. Уверен, казахстанцы с большим оптимизмом восприняли новые инициативы Нурсултана Назарбаева,­ направленные на построение успешного государства с сильной экономикой и сплоченным обществом. У нас есть масштабная цель – вхождение в топ-30 развитых стран. И есть все возможности для совершения данного прорыва. С нашим Лидером мы преодолеем любые испытания! 

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