​Выдержим любые испытания

Несомненно, обращение Президента страны к нации затронуло интересы различных слоев населения – бюджетников, пенсионеров, предпринимателей, сельских тружеников, рабочих. В эти дни все казахстанцы, и стар, и млад, обращают взор на Елбасы, именно от него ждут ответов на самые актуальные вопросы времени. И Глава государства, как всегда, оправдал ожидания соотечественников. В нынешнем Послании Президента изложен конкретный план действий на ближайшую перспективу, определен ряд стратегических направлений, по которым должна двигаться страна в условиях турбулентности в мировой экономике.
Полностью согласен с тезисом о том, что кризис нужно не просто преодолевать, а искать возможности для роста. В связи с падением цен на нефть и другие ресурсы новым драйвером экономического развития станет несырьевой обрабатывающий сектор. Нужно развивать и поддерживать те отрасли, которые дадут наибольший эффект, уходить от сырьевой направленности. Внутренних резервов в стране достаточно, есть широкий потенциал и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Частные инициативы выходят на первый план, будут созданы благоприятные условия для увеличения доли малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
Отрадно, что несмотря на кризис, государство продолжит оказывать социальную поддержку населению. Вырастут зарплаты учителей, врачей, соцработников. На мой взгляд, главное, что мы должны уяснить из выступления Лидера нации, – жить по средствам, эффективно трудиться во благо общества. Мне, как представителю сферы образования, особенно импонирует призыв Президента к молодежи активно осваивать рабочие специальности. Стартующий в 2017 году проект «Бесплатное профтехобразование для всех», надеюсь, обретет большую популярность среди нынешних школьников.
Суть упреждающей антикризисной программы Глава государства выразил формулой «Три Р»: рост, реформы, развитие. Уверен, казахстанцы с большим оптимизмом восприняли новые инициативы Нурсултана Назарбаева, направленные на построение успешного государства с сильной экономикой и сплоченным обществом. У нас есть масштабная цель – вхождение в топ-30 развитых стран. И есть все возможности для совершения данного прорыва. С нашим Лидером мы преодолеем любые испытания!