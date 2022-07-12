Выдержит ли финансовая система Казахстана новые вызовы, ответил глава Нацбанка

О том, готова ли финансовая система Казахстана к новым вызовам, рассказал председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан", передает Kazpravda.kz.

– Сейчас в мире сложилась сложная геополитическая обстановка, ситуация меняется стремительно. Готовы ли регулятор и в целом наша финансовая система к возможным новым вызовам?

– Да, мы сталкиваемся с непростыми вызовами, но финансовая система выдерживает и успешно преодолевает их. В частности, принятые нами меры позволили сохранить финансовую стабильность во время событий, которые потрясли весь мир в феврале.

Понятно, что никто не может сказать, что нас ждет в будущем, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все мы видим трудности и риски. Наши финансовые институты стабильно работают. Я бы не стал особо беспокоиться о том, что сейчас происходит в нашей финансовой системе. Да, есть много испытаний, рисков. Но мы готовы к ним.

Мы постоянно наблюдаем за ситуацией, анализируем новые санкции, влияние решений в других странах на нашу экономику и финансовую систему. В Национальном банке работают профессионалы очень высокого уровня, и все они преданы своему делу. Есть все инструменты и ресурсы принимать адекватные меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.

Мы продолжим вести открытую коммуникационную политику, будем раскрывать оперативно логику наших решений, чтобы у профессиональных участников рынка было понимание того, что мы предпринимаем и как мы пытаемся это обеспечить. Мне кажется, в текущей ситуации это очень важно.